Miss Universe: Raúl Rocha surpris à Monaco étalant sa richesse alors qu’il est recherché par la justice mexicaine pour blanchiment

Raúl Rocha Cantú, copropriétaire de Miss Universe, a été filmé à Monaco avec sa femme et ses enfants, alors qu’il est recherché par la justice mexicaine dans une affaire de criminalité organisée. La vidéo, publiée par la blogueuse mode Class of Palm Beach, montre l’homme d’affaires mexicain dans la rue, pris par surprise lors d’une séquence de micro-trottoir consacrée aux tenues de luxe. Et la scène est plutôt embarrassante : Raúl Rocha apparaît en famille, dans l’un des lieux les plus riches du monde, entouré de vêtements, bijoux et accessoires très haut de gamme, alors que ses avoirs sont gelés au Mexique.

Sa femme interrogée sur sa tenue : Saint Laurent et sac Birkin

Dans la vidéo, la blogueuse s’adresse d’abord à la femme de Raúl Rocha. Surprise par la question, elle détaille ce qu’elle porte. Elle cite notamment des vêtements Saint Laurent et apparaît avec un sac Hermès Birkin, modèle rare et extrêmement coûteux. La vidéo montre aussi les enfants du couple, eux aussi habillés avec des pièces de luxe. L’ensemble donne l’image d’une famille affichant un train de vie très élevé, en pleine rue, à Monaco. Sur le principe rien de choquant : chacun s’habille comme il le veut. Le problème est que Raúl Rocha a vu la justice mexicaine demander un gel de ses avoirs suite à des poursuites pour ses liens avec les cartels, blanchiment, trafic de drogue et de carburant. Et dans ce contexte, afficher un train de vie ostentatoire prend une autre résonance…

Raúl Rocha interrogé sur sa montre

La blogueuse se tourne ensuite vers Raúl Rocha Cantú et l’interroge sur sa montre. Pris dans la même vidéo, le copropriétaire de Miss Universe, qui semble gêné mais ne peut se dérober, répond qu’il porte une montre Van Cleef & Arpels. Encore une fois, la réponse, banale dans une vidéo de mode, prend une dimension beaucoup plus gênante au regard de sa situation judiciaire au Mexique.

Raúl Rocha recherché par la justice mexicaine

Pour rappel, Raúl Rocha est visé par la justice mexicaine dans une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d’argent, de trafic de drogue, de trafic d’armes et de trafic illégal de carburant. Les autorités mexicaines le soupçonnent d’être lié à une organisation criminelle active notamment dans le trafic d’hydrocarbures, un dossier sensible au Mexique, où le vol et la revente illégale de carburant sont associés à des réseaux de corruption et aux cartels. Une procédure d’arrestation a été engagée contre lui. La justice mexicaine le considère comme introuvable, après qu’il ne s’est pas présenté à plusieurs convocations et que les adresses communiquées aux autorités n’ont pas permis de le localiser.

Ses comptes gelés au Mexique

Les comptes bancaires de Raúl Rocha Cantú ont été gelés par l’Unité de renseignement financier mexicaine dans le cadre de cette enquête. Ce gel des avoirs vise des mouvements financiers considérés comme suspects par les autorités. Il a été décidé alors que l’homme d’affaires est déjà au centre d’un dossier judiciaire portant sur des liens présumés avec des réseaux criminels.

Un moment de luxe devenu embarrassant

Ce qui devait être une simple vidéo de mode s’est transformé en scène embarrassante. D’un côté : Monaco, Saint Laurent, Birkin, Van Cleef & Arpels, une famille élégante et des signes évidents de fortune. De l’autre : un homme d’affaires en fuite, recherché au Mexique, des comptes bancaires gelés, et une enquête pour blanchiment, trafic de drogue, trafic d’armes et trafic de carburant. Raúl Rocha n’a pas été interrogé sur ses démêlés judiciaires. Il a seulement été filmé sur son apparence et ses accessoires. Mais au final, le résultat est presque pire…