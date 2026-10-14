Budget 2027 : le RN refuse de suivre les socialistes, Jean-Philippe Tanguy dénonce une opposition « grotesque »

Le Rassemblement national refuse de soutenir la motion de rejet du budget 2027 proposée par les socialistes, dénonçant une approche qu'il juge contre-productive. Jean-Philippe Tanguy critique cette stratégie, considérant qu'elle nuira davantage à l'opposition. Cette prise de position complique la situation pour les socialistes, limitant la possibilité d'une action commune.

Le Rassemblement national refuse de s’associer à la stratégie parlementaire du Parti socialiste contre le budget 2027. Ce mardi 13 octobre, Jean-Philippe Tanguy a annoncé que les députés RN voteraient contre la motion de rejet préalable défendue par les socialistes. Le député de la Somme a vivement critiqué cette initiative, qu’il juge « ridicule, grotesque et caricaturale », estimant qu’elle risquerait paradoxalement de faciliter la tâche du gouvernement de Sébastien Lecornu.

Alors que l’Assemblée nationale entame l’examen du projet de loi de finances pour 2027, les socialistes souhaitent provoquer son rejet avant même la discussion des articles. Ils reprochent au Premier ministre de n’avoir pas suffisamment modifié son texte malgré leurs demandes de compromis, notamment sur la fiscalité des grandes fortunes, les retraites et les dépenses sociales.

Tanguy refuse de faire « un cadeau aux macronistes »

Pour Jean-Philippe Tanguy, cette stratégie constitue une erreur politique. Le responsable économique du RN considère que les députés doivent pouvoir examiner les différentes mesures du budget et défendre leurs propres amendements. Un rejet immédiat empêcherait, selon lui, les oppositions de peser sur le contenu du texte et pourrait permettre au gouvernement de contourner une partie des discussions à l’Assemblée.

La position du Rassemblement national place les socialistes dans une situation délicate. Une convergence des votes de la gauche et du RN aurait pu rendre possible l’adoption de la motion de rejet. En annonçant qu’il s’y opposera, le groupe de Marine Le Pen réduit les chances de succès de l’initiative socialiste, sans pour autant apporter son soutien au projet gouvernemental.