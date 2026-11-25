Jordan Bardella ébauche déjà une équipe gouvernementale pour 2027, envisagée sous l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen. Des figures du RN et des alliés, comme Louis Aliot et Éric Ciotti, sont mentionnés pour divers ministères, même si aucune nomination officielle n’est encore décidée.

Selon RTL, le président du RN prépare l’équipe qu’il pourrait diriger si Marine Le Pen remportait la présidentielle. Des responsables du parti et des alliés de l’UDR figurent parmi les noms évoqués, sans constituer une liste officielle.

« Ce serait une faute professionnelle de ne pas y penser. » Dans une enquête publiée le 18 novembre, RTL rapporte que Jordan Bardella travaille déjà à la composition d’un éventuel gouvernement.

Louis Aliot est cité pour les Affaires étrangères, l’ancienne magistrate et eurodéputée Pascale Piera pour la Justice. Jean-Philippe Tanguy apparaît sur les questions budgétaires et Alexandre Loubet sur l’Industrie.

Interrogé sur RTL, Louis Aliot a toutefois répondu : « Je ne suis candidat à rien », privilégiant la campagne présidentielle.

L’UDR associée aux préparatifs

Bardella précise que l’équipe ne serait pas exclusivement RN. Éric Ciotti pourrait obtenir un portefeuille régalien, notamment l’Intérieur. La Défense avait, selon RTL, été envisagée pour lui dans l’hypothèse d’une arrivée de Bardella à Matignon après les législatives de 2024.

Les alliés de l’UDR occupent déjà plusieurs fonctions dans la campagne. Laurent Castillo coordonne la Santé et Maxime Michelet l’Éducation. Charles Alloncle, devenu porte-parole de Marine Le Pen en octobre, est également cité par RTL à la tête du pôle Intelligence artificielle et nouvelles technologies.

Ces responsabilités ne valent pas promesse de ministère : les cadres interrogés par la radio divergent sur ce point. Les personnalités finalement retenues pourraient être prévenues en amont pour se préparer à leurs fonctions.