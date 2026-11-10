Présidentielle 2027 : Marine Le Pen et Éric Ciotti se rapprochent sur les retraites, la capitalisation au cœur des discussions

Marine Le Pen et Éric Ciotti explorent une convergence sur l'introduction de la capitalisation dans le système de retraites, bien que des divergences persistent sur l'âge légal de départ. Cette évolution pourrait figurer dans la réforme que Le Pen présentera prochainement, tout en nécessitant des clarifications sur les modalités de financement et d'investissement.

Un premier rapprochement économique se dessine entre le Rassemblement national et ses alliés de l’Union des droites pour la République. Invité mardi 10 novembre de RTL, Charles Alloncle, député UDR de l’Hérault et porte-parole de Marine Le Pen, a évoqué une « convergence des vues » sur l’introduction d’une part de capitalisation dans le système français de retraites. Une évolution qui pourrait figurer dans la réforme que la candidate du RN doit présenter la semaine prochaine. Jusqu’à présent, les deux formations affichaient des désaccords importants sur l’âge légal de départ, mais semblaient partager la volonté de compléter le financement par répartition.

Charles Alloncle s’appuie notamment sur les orientations économiques présentées récemment par Marine Le Pen, Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy. Le député affirme avoir compris qu’un « étage de capitalisation » pourrait être annoncé dans le futur projet présidentiel du RN. « Je ne veux trahir ni le moindre secret ni la moindre annonce avant qu’elle soit faite, mais je crois comprendre que nos vues sont en train de converger avec l’UDR », a-t-il expliqué. Pour le représentant du parti d’Éric Ciotti, cette évolution constitue un point d’accord important sur un sujet où les divergences étaient jusqu’ici particulièrement visibles.

L’âge de départ continue de diviser les deux formations

Car si les discussions semblent avancer sur le financement des retraites, la question de l’âge légal reste loin d’être réglée. Marine Le Pen a défendu ces dernières années différentes possibilités de départ anticipé, notamment à 60 ou 62 ans selon les situations. Éric Ciotti privilégie pour sa part une approche plus favorable au recul de l’âge de départ, jusqu’à 64 ou 65 ans. Deux orientations qui ne produiraient pas les mêmes effets sur les dépenses du système. L’introduction d’une part de capitalisation ne suffirait donc pas, à elle seule, à effacer leurs différences. Elle supposerait également de préciser les cotisations concernées, les supports d’investissement retenus et le financement des pensions pendant la transition.

Pour Charles Alloncle, cette possibilité marque néanmoins une évolution doctrinale de son alliance avec le RN. Le député estime que le recours à la capitalisation, longtemps discuté avec prudence dans plusieurs formations politiques, devient désormais un instrument envisageable pour compléter les retraites. Marine Le Pen doit encore présenter les détails de sa réforme et confirmer officiellement les propositions évoquées par son porte-parole.