Sébastien Chenu, du Rassemblement national, critique la hausse du Smic annoncée par le gouvernement, la jugeant insuffisante et ne répondant pas aux besoins de tous les salariés, notamment ceux légèrement au-dessus du Smic. Il propose une augmentation de 10 % des salaires jusqu'à trois fois le Smic, sans alourdir les charges patronales.

Le Rassemblement national n’est pas convaincu par la réponse salariale du gouvernement. Invité lundi 9 novembre de l’émission « Lundi, c’est politique », sur LCP, Sébastien Chenu a vivement critiqué la revalorisation du Smic annoncée quelques heures plus tôt par Sébastien Lecornu. Le salaire minimum doit atteindre environ 1 502 euros nets au 1er décembre, soit une augmentation de 1,6 %, dont 0,6 % de coup de pouce supplémentaire décidé par l’exécutif. Une mesure que le président du groupe RN à l’Assemblée nationale juge insuffisante pour les salariés et contraignante pour les employeurs. « Le gouvernement s’est enfermé dans cet enjeu d’augmentation du Smic, et il a du mal à s’en sortir », a-t-il déclaré, estimant que cette décision ne satisferait personne.

Pour Sébastien Chenu, le problème dépasse largement les seuls travailleurs rémunérés au salaire minimum. Le député du Nord considère que les salariés dont la rémunération se situe légèrement au-dessus du Smic sont également confrontés à la hausse des prix, sans bénéficier directement des revalorisations décidées par le gouvernement. Il reproche ainsi à Matignon de concentrer ses annonces sur une partie des actifs, au risque de laisser de côté les autres catégories de salariés. Le dispositif présenté par l’exécutif prévoit également une modification des allègements de cotisations accordés aux entreprises dont les minima de branche demeurent inférieurs au Smic. Mais pour le responsable du RN, cette méthode ne permet pas de répondre à l’ensemble des difficultés de pouvoir d’achat.

Le RN défend une augmentation de 10 % des salaires jusqu’à trois Smic

Sébastien Chenu propose une autre approche : permettre une augmentation de 10 % des rémunérations jusqu’à trois fois le Smic, en contrepartie d’un gel des cotisations patronales. Le député estime qu’une telle mesure bénéficierait aussi aux classes moyennes, notamment aux salariés gagnant 2 500, 3 000 ou 3 500 euros par mois. L’objectif affiché est d’encourager les entreprises à relever les rémunérations sans augmenter leurs charges dans les mêmes proportions. Cette proposition soulève néanmoins des questions sur son coût pour les finances sociales, ses modalités d’application et les garanties permettant de s’assurer que les entreprises répercuteraient effectivement les avantages consentis sur les salaires.

Cette critique intervient alors que la conférence sociale de Matignon n’a pas permis de satisfaire les principales revendications syndicales. La CFDT réclamait une hausse de 100 euros nets mensuels, tandis que la CGT demandait une augmentation plus importante. Avec un gain d’environ 24 euros par mois pour un salarié au Smic, le gouvernement défend un premier geste destiné à apaiser la contestation, sans prétendre régler l’ensemble des difficultés salariales. Le Rassemblement national entend, de son côté, faire de cette question un axe de confrontation économique avec l’exécutif. À quelques mois de la présidentielle, le débat porte désormais autant sur le montant des augmentations que sur la manière de les financer et de les étendre aux salariés des classes moyennes.