Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen et candidat à la présidentielle de 2027, critique Jean-Luc Mélenchon en le qualifiant de « marchepied du Rassemblement national ». Il conteste les programmes insoumis et défend une approche social-démocrate centrée sur l'éducation et l'emploi, tout en dénonçant les analyses de Édouard Philippe sur l'immigration.

Karim Bouamrane ne compte pas s’effacer devant Jean-Luc Mélenchon. Invité lundi 9 novembre de Sud Radio, le maire socialiste de Saint-Ouen a vivement critiqué le dirigeant de La France insoumise, deux jours après son grand meeting présidentiel au Bourget. « Il faut arrêter de regarder Mélenchon comme s’il était le Superman de la gauche », a-t-il lancé, refusant de voir dans le rassemblement organisé samedi une démonstration politique décisive. Le maire de Seine-Saint-Denis, qui confirme être lui-même candidat à l’élection présidentielle de 2027, estime que le projet insoumis ne constitue pas une alternative crédible. Il accuse même Mélenchon d’être le « marchepied du Rassemblement national », dans une gauche où les rivalités entre prétendants à l’Élysée sont de plus en plus ouvertes.

Karim Bouamrane n’a pas davantage été impressionné par l’affluence revendiquée au Bourget. Il rappelle avoir lui-même réuni plusieurs milliers de personnes lors du lancement de son mouvement, La France humaine et forte, et refuse que les démonstrations militantes tiennent lieu de mesure de la popularité politique. Surtout, le maire socialiste conteste le contenu du programme de La France insoumise, qu’il juge « disqualifié sur le plan économique, politique et idéologique ». Il revendique une autre tradition de gauche, attachée à la social-démocratie, au rôle de l’école républicaine et à la capacité des pouvoirs publics à améliorer concrètement les conditions de vie. « Je n’appelle pas à l’insurrection. Je n’appelle pas au chaos », a-t-il insisté, en prenant ses distances avec la stratégie du mouvement mélenchoniste.

Édouard Philippe également visé sur l’immigration

Le maire de Saint-Ouen ne réserve pas ses critiques à Jean-Luc Mélenchon. Il s’en est également pris à Édouard Philippe et au politologue Jérôme Fourquet, après leurs analyses sur la participation de jeunes issus de l’immigration aux violences d’octobre. Karim Bouamrane considère que cette lecture repose sur des catégories dépassées et qu’elle confond les difficultés sociales rencontrées par certains jeunes Français avec une supposée incapacité à s’intégrer. Il estime qu’Édouard Philippe s’est « démonétisé » sur cette question et refuse toute distinction entre Français en fonction de leurs origines familiales. Pour le maire socialiste, la réponse aux fractures du pays doit passer par l’éducation, le logement, l’emploi et la lutte contre les inégalités, plutôt que par une lecture principalement identitaire des tensions sociales.

Cette double offensive intervient au moment où Karim Bouamrane cherche à donner une portée nationale à sa candidature. Il vient de publier L’Espoir ou le Mépris, ouvrage dans lequel il défend une République capable de restaurer la confiance des catégories populaires. Proche politiquement de Raphaël Glucksmann, dont il partage une grande partie des orientations sociales-démocrates, il refuse néanmoins de se ranger dès maintenant derrière l’eurodéputé. Interrogé sur la possibilité de faire campagne pour lui, il a répliqué : « Ou il fait campagne pour moi ! » Une manière de rappeler que le maire de Saint-Ouen entend lui aussi participer à la compétition présidentielle, sans laisser Mélenchon ni les autres figures de gauche décider seuls de l’avenir de son camp.