La grève se poursuit dans l’Éducation nationale avec des manifestations organisées ce mardi 10 novembre. Après une réunion controversée à Matignon, des syndicats dénoncent le manque de moyens dans l'enseignement supérieur. Les autorités ferment certains périmètres à Paris, alors que d'autres mobilisations sont prévues en province, notamment à Rennes.

La contestation dans l’Éducation nationale se poursuit malgré les discussions engagées avec le gouvernement. Ce mardi 10 novembre, plusieurs organisations d’enseignants, de lycéens et d’étudiants appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations dans toute la France. Le mouvement intervient au lendemain d’une réunion consacrée à la réforme de Parcoursup qui a tourné à la confrontation politique à Matignon. Une grande partie des représentants syndicaux présents a quitté la salle après avoir découvert la participation de parlementaires du Rassemblement national et de l’UDR, ainsi que de représentants du patronat. Le député insoumis Louis Boyard leur a emboîté le pas. Sébastien Lecornu a refusé de revenir sur la composition du comité, rappelant que le gouvernement avait invité l’ensemble des groupes parlementaires.

À Paris, la manifestation principale doit s’élancer à 14 heures du Panthéon pour rejoindre la place d’Italie. La préfecture de police a imposé cet itinéraire après avoir refusé plusieurs parcours demandés par les organisateurs, notamment ceux qui devaient traverser des secteurs jugés sensibles. Les autorités ont également autorisé un rassemblement statique boulevard de l’Hôpital, à proximité de la station Saint-Marcel, tout en interdisant les manifestations dans plusieurs périmètres de la capitale. En province, des rassemblements sont prévus dans de nombreuses villes, notamment à Rennes, où les syndicats enseignants appellent à manifester à 13 heures devant la gare avant de rejoindre les services départementaux de l’Éducation nationale.

À Rennes, des bâtiments universitaires évacués par la police

La tension était déjà perceptible lundi soir sur le campus de Rennes-II. À la demande de la présidence de l’université, les forces de l’ordre sont intervenues pour évacuer plusieurs bâtiments occupés par des manifestants. Selon les informations du Parisien, environ 300 jeunes étaient encore présents sur le campus aux alentours de 21 heures. Une grande porte vitrée d’un bâtiment aurait été brisée lors des incidents. Cette nouvelle séquence intervient après plusieurs semaines de blocages, alors que les syndicats dénoncent un manque de moyens dans l’enseignement supérieur et les difficultés rencontrées par les lycéens pour accéder aux formations de leur choix.

Pour le gouvernement, la journée de mardi constitue un nouveau test de sa capacité à renouer le dialogue avec les organisations mobilisées. Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé plusieurs pistes de simplification de Parcoursup, mais les syndicats estiment que les réponses apportées restent insuffisantes. Le départ d’une partie des représentants de Matignon complique davantage les échanges. L’intersyndicale appelle désormais à amplifier la mobilisation, tandis que d’autres échéances sont déjà évoquées pour le 17 novembre.