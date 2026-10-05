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Crise des lycées : jusqu’à 500 établissements fermés lundi avant « l’acte III » de mardi

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Crise des lycées : jusqu’à 500 établissements fermés lundi avant « l’acte III » de mardi
Crise des lycées : jusqu’à 500 établissements fermés lundi avant « l’acte III » de mardi

La crise lycéenne continuera de perturber fortement les établissements en début de semaine. Édouard Geffray annonce qu’entre 400 et 500 lycées seront totalement ou partiellement fermés lundi 5 octobre, soit un niveau comparable à celui observé vendredi.

Ces fermetures doivent permettre d’assurer la sécurité des élèves et des personnels dans les établissements où les conditions normales d’accueil ne peuvent pas être garanties. Le ministre de l’Éducation nationale fait également état de 78 personnels blessés depuis le début du mouvement.

Mardi, nouvelle journée de mobilisation

La journée de lundi constituera surtout une transition avant le nouvel appel national prévu mardi 6 octobre. Plusieurs organisations lycéennes souhaitent poursuivre la mobilisation sur les conditions d’enseignement, les moyens accordés aux établissements, le remplacement des professeurs absents et l’état des bâtiments.

Plusieurs syndicats de personnels ont également appelé à soutenir les revendications lycéennes, y compris par la grève.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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