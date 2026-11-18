Douze avocats intentent une action auprès de la Cour de justice de la République contre Laurent Nuñez, l'accusant d'avoir fourni des bilans trompeurs sur les policiers blessés lors des mobilisations sociales. Ils demandent une enquête sur des déclarations jugées ambiguës, soulignant l'importance de la transparence dans les données publiques sur le maintien de l'ordre.

Douze avocats ont annoncé, mercredi 18 novembre, une démarche auprès de la Cour de justice de la République visant le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Ils l’accusent d’avoir présenté des bilans trompeurs concernant les policiers blessés lors des récentes mobilisations sociales. Le collectif demande l’ouverture d’une enquête pour « diffusion de fausses nouvelles », une qualification dont le bien-fondé reste à examiner par la justice.

Laurent Nuñez fait l’objet d’une nouvelle contestation judiciaire concernant sa communication sur les opérations de maintien de l’ordre. Un collectif de douze avocats a annoncé avoir saisi le procureur général près la Cour de cassation afin de demander l’examen de déclarations du ministre de l’Intérieur. Les signataires lui reprochent d’avoir présenté publiquement des chiffres de policiers blessés sans distinguer suffisamment les blessures provoquées par des violences de manifestants de celles survenues dans d’autres circonstances. Selon eux, cette présentation aurait contribué à donner une image trompeuse des affrontements et à justifier des interventions policières qu’ils jugent disproportionnées. Leur démarche s’inscrit dans un contexte de fortes tensions autour du maintien de l’ordre lors des récentes mobilisations lycéennes et sociales.

Les avocats s’appuient notamment sur plusieurs déclarations publiques du ministre ainsi que sur une enquête de Mediapart fondée sur un document interne aux compagnies républicaines de sécurité. Ils estiment que certains bilans auraient regroupé des situations différentes, allant des blessures directement causées par des manifestants aux accidents ou problèmes de santé liés aux conditions d’intervention. La question porte donc sur la manière dont ces données ont été présentées et interprétées. Pour les auteurs du signalement, une communication officielle qui ne distinguerait pas clairement les causes des blessures pourrait influencer la perception des événements. Il reste toutefois à établir si les faits dénoncés correspondent aux éléments constitutifs d’une infraction pénale. Une présentation contestée de statistiques ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l’existence d’un délit.

La Cour de justice de la République appelée à examiner le dossier

La Cour de justice de la République est compétente pour juger les crimes et délits susceptibles d’avoir été commis par des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. La démarche annoncée par les douze avocats ne signifie cependant pas qu’une enquête judiciaire a déjà été ouverte ni que le ministre fait l’objet de poursuites. Les autorités compétentes devront d’abord apprécier la recevabilité du dossier et les suites éventuelles à lui donner. Laurent Nuñez est par ailleurs déjà visé par d’autres plaintes liées à sa gestion du maintien de l’ordre depuis le début des mobilisations sociales. Ces procédures concernent notamment les conditions d’utilisation de certaines armes ayant blessé des manifestants. Chacune doit être examinée séparément, sans préjuger d’une responsabilité pénale.

Sollicité pour réagir aux nouvelles accusations, le ministère de l’Intérieur n’avait pas apporté de réponse au moment de leur révélation. L’affaire pose une question plus large sur la transparence des statistiques publiques utilisées dans le débat politique. Les chiffres relatifs aux blessés, qu’il s’agisse des forces de l’ordre ou des manifestants, jouent un rôle important dans l’évaluation des opérations de sécurité. Leur interprétation nécessite de préciser les méthodes de comptabilisation et les circonstances des incidents recensés. Dans un contexte de contestation sociale, ces données peuvent rapidement devenir des arguments politiques. La démarche engagée contre Laurent Nuñez vise précisément cette question, mais seule l’autorité judiciaire pourra déterminer si les déclarations dénoncées relèvent d’une communication contestable ou d’une éventuelle infraction pénale.