Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray appelle à une condamnation unanime des violences survenues dans les établissements d'enseignement supérieur, tout en soulignant l'importance du dialogue. Les événements récents, incluant des agressions et des incidents graves, exacerbent les tensions et relancent le débat sur la sécurité et la liberté d'expression dans les universités.

Face aux tensions qui agitent plusieurs établissements d’enseignement supérieur, le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray appelle à la responsabilité collective. Il demande une condamnation sans ambiguïté des violences, tout en rappelant l’importance du dialogue et du respect des institutions. Une prise de position qui relance le débat sur les limites de la contestation étudiante et la sécurité dans les établissements.

Les mobilisations étudiantes et les incidents signalés dans certains établissements suscitent des réactions au sein du gouvernement. Édouard Geffray a appelé à « la responsabilité collective » et à une « condamnation unanime » des violences. Par cette déclaration, le ministre entend rappeler que les désaccords et les revendications peuvent s’exprimer dans un cadre démocratique, mais que les agressions et les dégradations ne sauraient être considérées comme des moyens légitimes de contestation. Son intervention intervient dans un climat de tensions autour des conditions d’études et du fonctionnement des établissements.

Cette prise de position met également en lumière la responsabilité des différents acteurs de la communauté éducative. Directions d’établissement, enseignants, organisations étudiantes et pouvoirs publics sont confrontés à la nécessité de préserver un environnement permettant la poursuite des enseignements. Les mouvements de protestation peuvent prendre des formes diverses, des rassemblements aux blocages, et ne s’accompagnent pas systématiquement de violences. La distinction entre mobilisation pacifique et actes répréhensibles reste donc essentielle pour apprécier les événements.

Le gouvernement insiste sur la sécurité des établissements

L’appel d’Édouard Geffray traduit la volonté de l’exécutif de faire de la sécurité un principe central dans la gestion des tensions. Les établissements disposent de responsabilités en matière de protection des étudiants et des personnels. Lorsqu’un incident survient, les directions peuvent prendre des mesures internes et, si les circonstances le justifient, saisir les autorités compétentes. La réponse apportée doit néanmoins tenir compte de la nature des faits, de leur gravité et des droits des personnes concernées.

La question des violences dans l’enseignement supérieur dépasse le seul cadre disciplinaire. Elle touche également aux conditions dans lesquelles peuvent se dérouler les débats et les confrontations d’idées. Les universités constituent des espaces de liberté d’expression, de discussion et d’engagement collectif. Cette liberté implique toutefois le respect de la sécurité d’autrui et du fonctionnement des établissements. Les responsables publics cherchent ainsi à concilier la protection des personnes avec le maintien des libertés universitaires.

Une élue agressée à Chelles, un lycée incendié à Aix-en-Provence

Les événements survenus mardi 10 novembre ont particulièrement retenu l’attention du gouvernement. À Chelles, en Seine-et-Marne, Angela Avond, conseillère régionale d’Île-de-France, a été visée par une bouteille contenant de l’essence devant le lycée Gaston-Bachelard. L’élue a déposé plainte. Un incendie a également touché un lycée d’Aix-en-Provence. Ces incidents ont conduit Édouard Geffray à dénoncer, mercredi matin sur BFMTV, une « violence inouïe » dans quelques établissements, dont l’intensité aurait augmenté au cours des dix derniers jours.

Le ministre a par ailleurs communiqué un bilan de 245 personnels blessés dans le contexte des violences entourant les mobilisations scolaires. Il a précisé que moins de 50 lycées étaient bloqués depuis la rentrée de novembre, soit une faible proportion des établissements français. Selon lui, la très grande majorité des lycéens continuent de suivre normalement leurs cours. Édouard Geffray appelle les responsables politiques à condamner les agressions sans ambiguïté et demande également aux parents d’échanger avec leurs enfants sur les risques liés aux violences.

Les organisations lycéennes distinguent, de leur côté, les revendications du mouvement des actes violents. L’Union syndicale lycéenne a condamné les agressions, tout en estimant que les tensions témoignent de l’absence de réponses suffisantes du gouvernement aux préoccupations des élèves. Parmi les principales demandes figurent l’amélioration des conditions d’apprentissage, la rénovation des établissements et le renforcement des moyens éducatifs. Le gouvernement a déjà annoncé plusieurs mesures, notamment concernant les effectifs des classes et l’évolution de Parcoursup, sans parvenir jusqu’ici à mettre fin à la mobilisation.