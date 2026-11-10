Gabriel Attal manifeste son intention de soutenir Bruno Retailleau ou David Lisnard pour l'élection présidentielle de 2027, favorisant une candidature unique de la droite et du centre. Cette démarche vise à éviter la dispersion des voix et à renforcer la position politique de Renaissance, malgré des désaccords sur les programmes.

Gabriel Attal ouvre la porte à un soutien à Bruno Retailleau ou David Lisnard pour l’élection présidentielle de 2027. Invité de France Inter lundi 9 novembre, l’ancien Premier ministre a laissé entendre qu’il pourrait voter pour l’un de ces deux responsables politiques si celui-ci remportait une éventuelle primaire de la droite et du centre. Une position qui illustre sa volonté de rassembler plusieurs formations politiques autour d’une candidature unique, malgré des divergences importantes sur les programmes et les orientations idéologiques.

La perspective d’une candidature commune entre la droite et le centre prend une nouvelle dimension. Gabriel Attal, candidat de Renaissance à l’élection présidentielle de 2027, se dit désormais disposé à soutenir un représentant des Républicains ou de Nouvelle Énergie à l’issue d’une primaire. Cette ouverture concerne notamment Bruno Retailleau, ancien ministre de l’Intérieur et figure de la droite conservatrice, ainsi que David Lisnard, maire de Cannes et président du mouvement Nouvelle Énergie. Le positionnement de l’ancien chef du gouvernement marque une évolution dans ses relations avec la droite traditionnelle. Jusqu’à présent, Gabriel Attal avait régulièrement souligné les différences entre le projet politique de Renaissance et celui des Républicains, notamment sur les questions d’immigration, de sécurité et de société. Mais à quelques mois de l’élection présidentielle, la perspective d’une multiplication des candidatures semble désormais peser davantage dans ses calculs politiques.

L’ancien Premier ministre défend depuis plusieurs semaines l’organisation d’un scrutin destiné à départager les prétendants du centre et de la droite. Son objectif est d’éviter une dispersion des voix au premier tour, qui pourrait empêcher les différentes formations de ce courant politique d’accéder au second tour. Gabriel Attal estime qu’une candidature unique offrirait davantage de chances de qualification face au Rassemblement national et à La France insoumise. Cette stratégie suppose néanmoins que les participants acceptent de reconnaître le résultat de la primaire et de soutenir son vainqueur. En se déclarant prêt à voter pour Bruno Retailleau ou David Lisnard, le dirigeant de Renaissance cherche à démontrer qu’il accepterait lui-même les conséquences d’un tel processus. Reste à savoir si cette disposition sera partagée par l’ensemble des responsables politiques concernés.

Une primaire qui divise encore la droite et le centre

L’idée d’une primaire élargie progresse, mais plusieurs obstacles demeurent. Bruno Retailleau s’est récemment montré favorable à une consultation commune, à condition notamment que le périmètre politique soit clairement défini et qu’Édouard Philippe accepte d’y participer. David Lisnard défend également depuis plusieurs mois le principe d’une compétition permettant de désigner un candidat unique. Les discussions portent toutefois sur les modalités du scrutin, son calendrier et les formations autorisées à présenter un candidat. Gabriel Attal souhaite exclure les responsables politiques qui envisageraient des alliances avec l’extrême droite ou l’extrême gauche. Cette condition pourrait provoquer des désaccords, notamment entre les différentes sensibilités de la droite. La possibilité d’organiser la primaire au début de l’année 2027 est évoquée, sans qu’un accord définitif ait été annoncé.

Le principal obstacle reste la position d’Édouard Philippe. L’ancien Premier ministre, candidat déclaré sous les couleurs d’Horizons, refuse jusqu’à présent de participer à une primaire. Ses proches considèrent que cette procédure pourrait affaiblir sa candidature et enfermer la campagne présidentielle dans des rivalités internes. Gabriel Attal a récemment accentué la pression sur les responsables qui souhaitent rester en dehors de ce processus. Le 6 novembre, il affirmait que les discussions s’intensifiaient pour parvenir rapidement à un accord. Mais l’absence d’Édouard Philippe poserait une difficulté majeure : une primaire organisée sans l’un des principaux prétendants du bloc central ne permettrait pas nécessairement d’éviter la multiplication des candidatures au premier tour. La question de l’unité politique resterait donc entière.

Gabriel Attal cherche à peser sur la recomposition politique

Cette ouverture intervient alors que les rapports de force évoluent dans les enquêtes d’opinion. Un sondage Ifop pour LCI publié début novembre place David Lisnard devant Bruno Retailleau dans plusieurs configurations du premier tour. Lorsque Gabriel Attal et Édouard Philippe sont tous deux candidats, le maire de Cannes recueille 7 % des intentions de vote, contre 4 % pour Bruno Retailleau. Ces résultats ne préjugent pas de l’issue de la présidentielle, mais ils illustrent la concurrence croissante entre les personnalités de droite et du centre. Pour Gabriel Attal, l’organisation d’une primaire pourrait permettre de transformer cette rivalité en compétition organisée, avec l’espoir de rassembler ensuite les électorats des différents candidats. Cette stratégie comporte toutefois un risque : le vainqueur pourrait éprouver des difficultés à convaincre les sympathisants des autres formations si les divergences programmatiques restent trop importantes.

Au-delà de la question électorale, la position de Gabriel Attal interroge sur l’avenir du macronisme après le départ d’Emmanuel Macron de l’Élysée. Renaissance doit définir sa place dans un paysage politique où plusieurs formations cherchent à attirer les électeurs du centre et de la droite républicaine. Un rapprochement avec Bruno Retailleau ou David Lisnard pourrait favoriser une coalition plus large, mais il obligerait également les responsables concernés à clarifier leurs positions sur l’économie, l’immigration, la fiscalité et les politiques sociales. Pour l’instant, aucun accord politique ou programmatique ne garantit qu’une telle alliance puisse fonctionner durablement. En acceptant publiquement l’hypothèse de soutenir un candidat issu de la droite, Gabriel Attal franchit néanmoins une étape dans sa stratégie de rassemblement. Les prochaines semaines devront permettre de déterminer si cette ouverture débouche sur une véritable primaire ou si la présidentielle de 2027 restera marquée par la concurrence entre plusieurs candidats issus du même espace politique.