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Présidentielle 2027 : Édouard Philippe assume son virage à droite sur l’immigration, au risque de diviser son électorat

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Présidentielle 2027 : Édouard Philippe assume son virage à droite sur l’immigration, au risque de diviser son électorat
Présidentielle 2027 : Édouard Philippe assume son virage à droite sur l’immigration, au risque de diviser son électorat

Édouard Philippe poursuit son offensive sur le terrain régalien. Depuis plusieurs semaines, le maire du Havre multiplie les déclarations consacrées à l’immigration, à l’intégration et aux violences survenues lors des manifestations d’octobre. Une évolution analysée par Le Monde comme un choix stratégique destiné à consolider sa position à droite, au moment où les intentions de vote en sa faveur reculent dans plusieurs enquêtes d’opinion. L’ancien Premier ministre, longtemps présenté comme une figure capable de rassembler une partie du centre et de la droite modérée, semble désormais privilégier un discours plus ferme sur les questions identitaires. Une orientation qui provoque déjà des critiques à gauche, mais également chez certains responsables issus du bloc central.

La polémique s’est particulièrement cristallisée autour de ses propos sur les jeunes issus de l’immigration et les violences du 17 octobre. Dans un entretien au Point, puis au journal de 20 heures de TF1, Édouard Philippe a évoqué ce qu’il considère comme une surreprésentation de ces jeunes parmi les auteurs de pillages, parlant également d’un « échec de l’intégration ». Une analyse que ses adversaires contestent, notamment en l’absence de statistiques judiciaires publiques permettant d’établir précisément la situation évoquée. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé des propos qu’il juge discriminatoires, tandis que Dominique de Villepin a accusé l’ancien Premier ministre de courir après le Rassemblement national. Édouard Philippe refuse ces critiques et défend le droit d’aborder ouvertement les difficultés d’intégration, dénonçant ce qu’il appelle une « police de la pensée ».

Entre conquête de la droite et nécessité de conserver le centre

Cette stratégie place le candidat Horizons devant une difficulté politique. En durcissant son discours sur l’immigration, il peut chercher à convaincre des électeurs de droite sensibles aux questions d’autorité et de sécurité. Mais il s’expose parallèlement aux critiques d’une partie de l’électorat modéré, attachée à une approche moins clivante de ces sujets. L’équation se complique encore avec la multiplication des candidatures du centre et de la droite. Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard défendent désormais différentes formules de primaire pour départager les prétendants, tandis qu’Édouard Philippe persiste à refuser cette consultation. Son positionnement idéologique devient ainsi indissociable de sa stratégie électorale.

Le maire du Havre entend pourtant conserver son autonomie. Depuis le début du mois, il a entrepris un grand tour des régions pour présenter directement ses propositions aux Français, préférant les réunions publiques aux négociations entre partis. Il a également proposé un débat à Jean-Luc Mélenchon sur l’immigration et l’intégration, invitation rejetée par l’entourage du dirigeant insoumis. Pour Édouard Philippe, la campagne doit permettre de confronter des projets plutôt que de départager les ambitions individuelles.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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