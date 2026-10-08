Crise des lycées : les organisations lycéennes réclament désormais un rendez-vous à Matignon et 10 milliards d’euros

La mobilisation des lycéens se renforce avec une journée d'action le 8 octobre, marquée par une demande de rendez-vous à Matignon et d'un plan d'urgence de 10 milliards d'euros pour l'Éducation nationale. Les organisations estiment que les réponses gouvernementales actuelles sont insuffisantes et menacent de poursuivre la mobilisation.

La mobilisation lycéenne entre dans une nouvelle phase ce jeudi 8 octobre. Alors qu’une nouvelle journée d’action est organisée aujourd’hui partout en France, les représentants des lycéens et des étudiants demandent désormais à être reçus directement à Matignon. Ils réclament toujours un plan d’urgence de 10 milliards d’euros pour l’Éducation nationale, tandis que Sébastien Lecornu a annoncé que les premières décisions gouvernementales interviendraient à la fin du mois.

Les organisations mobilisées estiment que les annonces faites jusqu’ici par le gouvernement ne répondent pas suffisamment à leurs revendications. Elles réclament notamment des moyens supplémentaires pour remplacer les professeurs absents, améliorer les conditions d’enseignement, rénover les établissements et renforcer l’encadrement des élèves.

« Tant que les 10 milliards ne seront pas sur la table »

Interrogé sur BFMTV, Ryad Rani, représentant de l’Union syndicale lycéenne, a affirmé que la mobilisation se poursuivrait tant que le gouvernement ne proposerait pas l’enveloppe de 10 milliards d’euros réclamée par les organisations. Le montant constitue désormais l’une des principales revendications financières du mouvement.

Cette demande intervient quelques heures après l’allocution de Sébastien Lecornu depuis Matignon. Le Premier ministre a reconnu que la colère des jeunes ne venait « pas de nulle part » et promis des réponses « concrètes, rapides et financées ». Il a toutefois renvoyé l’annonce des premières décisions à la fin octobre, un calendrier jugé insuffisant par les représentants lycéens.