POLITIQUE

Crise des lycées : Lisa Belluco accuse le gouvernement d’avoir « abandonné la jeunesse de France »

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Crise des lycées : Lisa Belluco accuse le gouvernement d’avoir « abandonné la jeunesse de France »
Crise des lycées : Lisa Belluco accuse le gouvernement d’avoir « abandonné la jeunesse de France »

Nouvelle confrontation à l’Assemblée nationale autour de la crise lycéenne. Lors des Questions au gouvernement du mercredi 7 octobre, Lisa Belluco, députée écologiste de la Vienne, a vivement mis en cause l’exécutif, l’accusant d’avoir « abandonné la jeunesse de France ». Une attaque à laquelle les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale ont répondu en défendant leur gestion du mouvement.

La députée écologiste dénonce la réponse apportée par le gouvernement aux revendications des lycéens, mobilisés depuis plusieurs semaines pour obtenir davantage de moyens, de meilleures conditions d’enseignement et le remplacement des professeurs absents. Son intervention s’inscrit également dans un contexte marqué par plusieurs incidents graves et par la polémique sur les méthodes de maintien de l’ordre.

Nuñez défend l’action des forces de l’ordre

Face aux critiques, Laurent Nuñez a défendu la réponse de l’État aux violences commises en marge des mobilisations. Le ministre de l’Intérieur a notamment assuré que la justice serait systématiquement saisie lorsque les faits constatés le justifieraient, réaffirmant ainsi la volonté du gouvernement de sanctionner les infractions commises autour des établissements.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a également défendu l’action de l’exécutif. Le gouvernement entend poursuivre le dialogue avec les organisations lycéennes et les représentants de la communauté éducative, tout en maintenant son objectif de retour progressif à la normale dans les établissements.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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