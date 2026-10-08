POLITIQUE

C’est de l’enfumage complet » : François Sauvadet conteste les chiffres de Lecornu sur les départements

Par

2 minutes de lecture

C'est de l'enfumage complet » : François Sauvadet conteste les chiffres de Lecornu sur les départements
C'est de l'enfumage complet » : François Sauvadet conteste les chiffres de Lecornu sur les départements

La bataille des chiffres s’intensifie entre le gouvernement et les départements. Alors que Sébastien Lecornu met en avant des moyens supplémentaires pour les collectivités départementales dans son budget 2027, François Sauvadet, président de Départements de France, dénonce une présentation trompeuse. Selon lui, les départements subiraient au contraire un prélèvement de 1,868 milliard d’euros.

« C’est de l’enfumage complet », dénonce François Sauvadet, qui conteste la lecture gouvernementale des mesures inscrites dans le projet de loi de finances. Le président de Départements de France considère que les annonces de Matignon ne reflètent pas l’ensemble des contraintes financières imposées aux collectivités.

Deux lectures radicalement différentes du budget

Le gouvernement avait annoncé une attention particulière aux départements, confrontés à la hausse de leurs dépenses sociales. Sébastien Lecornu avait notamment promis environ 1,5 milliard d’euros de recettes supplémentaires et évoqué la possibilité de leur transférer une fraction de la contribution sociale généralisée.

François Sauvadet estime cependant que les prélèvements et les charges supplémentaires prévus par ailleurs conduiraient à un bilan bien moins favorable. Son calcul de 1,868 milliard d’euros correspond à l’effort qu’il attribue aux départements, et non à un montant reconnu comme tel par Matignon.

Le désaccord intervient dans un contexte de tensions financières persistantes. Les départements doivent notamment financer le revenu de solidarité active, l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap. Leur marge de manœuvre fiscale demeure limitée, ce qui rend les décisions budgétaires de l’État particulièrement sensibles.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une