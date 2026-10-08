C'est de l'enfumage complet » : François Sauvadet conteste les chiffres de Lecornu sur les départements

Le gouvernement et les départements s'opposent sur le budget 2027. Sébastien Lecornu évoque des moyens supplémentaires, tandis que François Sauvadet dénonce un manque de transparence, affirmant que les départements subissent en réalité un prélèvement de près de 1,868 milliard d'euros, accentuant les tensions financières déjà présentes.

La bataille des chiffres s’intensifie entre le gouvernement et les départements. Alors que Sébastien Lecornu met en avant des moyens supplémentaires pour les collectivités départementales dans son budget 2027, François Sauvadet, président de Départements de France, dénonce une présentation trompeuse. Selon lui, les départements subiraient au contraire un prélèvement de 1,868 milliard d’euros.

« C’est de l’enfumage complet », dénonce François Sauvadet, qui conteste la lecture gouvernementale des mesures inscrites dans le projet de loi de finances. Le président de Départements de France considère que les annonces de Matignon ne reflètent pas l’ensemble des contraintes financières imposées aux collectivités.

Deux lectures radicalement différentes du budget

Le gouvernement avait annoncé une attention particulière aux départements, confrontés à la hausse de leurs dépenses sociales. Sébastien Lecornu avait notamment promis environ 1,5 milliard d’euros de recettes supplémentaires et évoqué la possibilité de leur transférer une fraction de la contribution sociale généralisée.

François Sauvadet estime cependant que les prélèvements et les charges supplémentaires prévus par ailleurs conduiraient à un bilan bien moins favorable. Son calcul de 1,868 milliard d’euros correspond à l’effort qu’il attribue aux départements, et non à un montant reconnu comme tel par Matignon.

Le désaccord intervient dans un contexte de tensions financières persistantes. Les départements doivent notamment financer le revenu de solidarité active, l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap. Leur marge de manœuvre fiscale demeure limitée, ce qui rend les décisions budgétaires de l’État particulièrement sensibles.