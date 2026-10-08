Audiovisuel public, pouvoir et démocratie : ce que révèle le long entretien de Charles Alloncle sur Thinkerview

Charles Alloncle, lors de son entretien sur Thinkerview, critique le fonctionnement de l’audiovisuel public et appelle à une meilleure gouvernance. Il dénonce l’opacité des institutions, défend un pluralisme audacieux et plaide pour un renforcement de la démocratie directe. Alloncle propose aussi d'évaluer les dépenses publiques et d’améliorer le contrôle parlementaire.

Invité hier soir de Thinkerview pour présenter son livre « Je jure de dire toute la vérité » aux éditions Fayard, Charles Alloncle développe une critique du fonctionnement de l’audiovisuel public qui déborde largement le secteur des médias. Le député de l’Hérault, membre de l’UDR d’Éric Ciotti, revient sur les six mois de commission d’enquête dont il a été rapporteur. Ancien entrepreneur, il oppose les contrôles auxquels sont soumises les entreprises privées à l’opacité qu’il dit avoir rencontrée dans les organismes publics. Cette comparaison structure tout son discours : derrière les dépenses et les contrats, il entend dénoncer un système dans lequel les responsables seraient insuffisamment contraints de rendre des comptes.

Le premier volet de sa démonstration porte sur les relations entre France Télévisions et les sociétés de production. Charles Alloncle avance notamment un coût de 250 millions d’euros sur dix ans pour « N’oubliez pas les paroles », en précisant qu’il s’agit du budget du programme et non de la rémunération personnelle de Nagui. Il affirme également avoir constaté des écarts importants entre les marges prévues dans certains devis et celles finalement réalisées. Son argument dépasse donc la seule question des salaires : il interroge les critères d’attribution des contrats, le contrôle des coûts et l’importance de la production externalisée. Toutefois, les documents évoqués ne sont pas reproduits dans l’entretien, qui expose essentiellement sa lecture des travaux parlementaires.

Gouvernance et pluralisme au cœur des critiques

Cette critique financière s’accompagne d’une remise en cause de la gouvernance. Le député décrit des résistances à la transmission de documents et soupçonne des protections réciproques entre dirigeants, institutions et responsables politiques. Il raconte aussi des pressions, des menaces et l’exposition de sa vie privée dans Paris Match, qu’il interprète comme une tentative d’intimidation. L’intervieweur lui demande régulièrement de préciser ses preuves et ses démarches judiciaires. Ces relances font apparaître plusieurs niveaux de discours : les événements qu’Alloncle dit avoir personnellement vécus, les informations rapportées par des sources et les intentions qu’il prête à ses adversaires. L’entretien ne permet pas, à lui seul, d’établir l’existence d’une opération coordonnée contre lui.

Sur le pluralisme, Charles Alloncle défend un audiovisuel public capable de confronter les opinions plutôt que de conforter des publics déjà convaincus. Il estime que les médias et les réseaux sociaux entretiennent une fragmentation idéologique, à laquelle le service public devrait apporter une réponse. Il conteste également le cumul, au sein de l’Arcom, des fonctions de nomination et de contrôle des dirigeants de l’audiovisuel public, et propose de les séparer. Son discours comporte ici une nuance : malgré ses attaques contre les directions, il reconnaît l’utilité de l’information locale, des programmes ultramarins et de la valorisation culturelle. Il dit aussi comprendre les salariés qui souhaitent davantage de production en interne.

Une remise en cause des institutions et du mouvement lycéen

La seconde partie transforme le récit de la commission d’enquête en diagnostic sur les institutions. Charles Alloncle décrit une Assemblée nationale trop absorbée par les affrontements entre groupes et insuffisamment mobilisée sur les sujets qu’il juge prioritaires. Il reconnaît pourtant l’existence de députés compétents dans plusieurs camps, y compris à La France insoumise. Sa critique vise donc davantage les comportements collectifs et les intérêts professionnels que le niveau individuel des élus. Pour dépasser ces blocages, il défend le référendum et le référendum d’initiative citoyenne. Une volonté de renforcer la démocratie directe nourrit son soutien à une réforme constitutionnelle après la présidentielle de 2027, dans le cadre de l’alliance de son mouvement avec le RN.

Le mouvement lycéen provoque les échanges les plus tendus. Le député juge ses revendications peu convaincantes, dénonce une possible instrumentalisation politique et insiste sur la perte des repères, de l’autorité et de la maîtrise des savoirs fondamentaux. L’intervieweur lui oppose les violences policières et la responsabilité des dirigeants dans la situation de la jeunesse. Alloncle reconnaît que des violences injustifiables doivent susciter l’indignation, mais distingue nettement les lycéens des « gilets jaunes », dont il estime la colère légitime. Ce contraste révèle sa conception d’une droite populaire attachée au travail et à l’ordre. Il souligne aussi une limite de son analyse : le député reconnaît ne pas être allé rencontrer directement les manifestants.

Une volonté de rupture, des propositions encore à préciser

Les questions économiques et internationales prolongent cette opposition entre un pouvoir jugé déconnecté et une société sous pression. Charles Alloncle évoque l’endettement, la fiscalité, les normes et le mécontentement des entrepreneurs. Il défend un audit des comptes publics, une simplification des collectivités territoriales et une révision profonde des dépenses. Sur la défense, il réclame davantage d’information et de débat parlementaire autour des engagements militaires. L’intervieweur le pousse cependant à préciser les moyens économiques, énergétiques et stratégiques d’une éventuelle alternance. Le député formule surtout une méthode de rupture et de contrôle : l’entretien détaille moins le financement et les conséquences concrètes des réformes proposées.

La fin de l’échange apporte un éclairage plus personnel et partisan. En parlant de sa circonscription, Alloncle décrit les traditions camarguaises, les difficultés agricoles et les effets de la salinisation, reconnaissant ainsi des conséquences locales du changement climatique. Il défend ensuite Jordan Bardella face aux accusations de messages antisémites que celui-ci conteste, en s’appuyant notamment sur sa connaissance personnelle du président du RN. Cet argument ne tranche pas la question de l’authenticité des écrits. Ses références littéraires et son appel final à l’engagement complètent le portrait d’un élu qui veut incarner la responsabilité publique. L’ensemble laisse apparaître une tension centrale : sa demande de transparence est précise, mais son récit d’un « système » hostile repose aussi sur des interprétations dont la démonstration demeure incomplète dans cet entretien.