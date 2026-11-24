Présidentielle 2027 : les ambitions de David Lisnard sèment la discorde au congrès des maires de France

Le congrès des maires de France, qui débute ce 24 novembre, est marqué par les ambitions présidentielles de David Lisnard, qui brigue un troisième mandat à la tête de l'AMF tout en se présentant à l'élection de 2027. Cette situation suscite des contestations parmi certains élus, inquiets d'une possible instrumentalisation de l'association.

Le congrès des maires de France s’ouvre ce mardi 24 novembre dans un climat politique particulier, à quelques mois de l’élection présidentielle de 2027. Si les préoccupations financières des collectivités territoriales et l’avenir des services publics locaux doivent figurer au cœur des discussions, les ambitions présidentielles de plusieurs responsables politiques occupent également une place importante. Le rassemblement constitue un rendez-vous stratégique pour les prétendants à l’Élysée, qui cherchent notamment à convaincre les élus locaux de leur accorder les parrainages nécessaires à leur candidature.

Près de 12 500 participants sont attendus jusqu’à jeudi à la porte de Versailles, à Paris, pour cette 108e édition. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann ou encore Dominique de Villepin doivent notamment rencontrer les élus. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne devraient en revanche pas faire personnellement le déplacement. À cinq mois du scrutin présidentiel, ce rassemblement représente une occasion privilégiée pour les candidats de renforcer leurs relations avec les élus territoriaux.

La neutralité de l’Association des maires de France au cœur des tensions

Président sortant de l’Association des maires de France (AMF), David Lisnard brigue un troisième mandat tout en poursuivant sa campagne présidentielle sous les couleurs de Nouvelle Énergie. Cette double candidature suscite des contestations parmi des élus de différentes sensibilités politiques, qui redoutent une instrumentalisation de l’association à des fins électorales. Son unique concurrent, Philippe Laurent, maire de Sceaux, bénéficie notamment du soutien de Xavier Bertrand, Christophe Béchu et Dominique de Villepin. Une soixantaine d’élus ont également appelé à voter en sa faveur.

David Lisnard rejette ces accusations et affirme distinguer pleinement ses responsabilités associatives de ses ambitions présidentielles. Le maire de Cannes estime que ses deux candidatures ne soulèvent aucun problème juridique ou éthique. Le résultat du scrutin interne, attendu mercredi, permettra de connaître la nouvelle direction de l’association. Au-delà de cette bataille, les congressistes entendent maintenir leurs revendications au centre des échanges, notamment concernant l’autonomie financière des communes, les investissements locaux et les relations entre l’État et les collectivités territoriales.