Yannick Jadot annonce la création d'un nouveau parti, Écologistes et démocrates, avec Jérémie Iordanoff et d'autres élus démissionnaires, après sa rupture avec Marine Tondelier. Ce nouveau mouvement, qui soutiendra Raphaël Glucksmann à la présidentielle, vise à se démarquer des ambiguïtés liées à l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon.

Quelques jours après son départ des Écologistes, Yannick Jadot a annoncé lundi la création d’Écologistes et démocrates avec Jérémie Iordanoff et trois autres élus démissionnaires. La nouvelle formation soutiendra Raphaël Glucksmann à la présidentielle.

La rupture prend désormais la forme d’un parti. Yannick Jadot et Jérémie Iordanoff ont présenté lundi 23 novembre une nouvelle organisation destinée à contester la ligne défendue par Marine Tondelier. À leurs côtés figurent Solène Mesnager, Alexis Braud et Stéphanie Dembak-Dijoux, également issus des Écologistes.

« Nous voulons sortir des ambiguïtés et de la confusion des valeurs », a déclaré le sénateur de Paris. Les fondateurs entendent inscrire leur formation dans la durée et peser lors des prochaines échéances électorales. Jérémie Iordanoff assure que d’autres personnalités et élus pourraient les rejoindre, sans avancer de liste précise.

Le rapprochement avec Mélenchon précipite la scission

Le point de rupture est l’ouverture de Marine Tondelier à une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot, qui soutient Raphaël Glucksmann, estime cette orientation incompatible avec l’héritage européen de l’écologie politique. Son nouveau parti appuiera lui aussi le candidat de Place publique.

La séparation organisationnelle ne devrait toutefois pas entraîner immédiatement une rupture dans les assemblées. Jérémie Iordanoff a indiqué que les élus concernés continueraient, pour l’instant, à siéger avec les écologistes au sein des groupes parlementaires.

De son côté, Marine Tondelier doit encore soumettre la stratégie présidentielle de sa formation aux adhérents. Leur vote est prévu du 10 au 13 décembre. La scission intervient donc avant que Les Écologistes aient définitivement tranché la question d’un soutien au candidat insoumis.