Au congrès des maires de Paris, la candidature de David Lisnard à la présidence de l'AMF suscite des tensions, car il vise également l'Élysée. Philippe Laurent, adversaire et défenseur de l'indépendance de l'association, reçoit le soutien de nombreux élus. Le résultat du vote déterminera la direction que prendra l'AMF face aux enjeux présidentiels.

Les maires réunis cette semaine à Paris doivent trancher une question qui divise leur association : David Lisnard peut-il continuer à parler au nom des élus de toutes sensibilités tout en briguant l’Élysée ? Le maire de Cannes sollicite un nouveau mandat à la tête de l’Association des maires de France (AMF). Face à lui, un seul candidat, le maire de Sceaux Philippe Laurent, a fait de l’indépendance de l’association son principal argument. Le résultat du vote doit être annoncé mercredi 25 novembre à 14 heures.

Plus de 65 maires ont appelé dimanche à voter pour Philippe Laurent. Le texte, publié sur le blog du maire de Sceaux, réunit des élus de plusieurs sensibilités. Ils redoutent que la campagne présidentielle de David Lisnard n’entame la crédibilité de l’AMF au moment de défendre les communes auprès de l’État. Xavier Bertrand, Christophe Béchu et le président du groupe MoDem à l’Assemblée, Marc Fesneau, soutiennent eux aussi la candidature de Philippe Laurent.

Lisnard invoque le précédent de François Baroin

Le maire de Cannes oppose à ses détracteurs un épisode que les élus de droite connaissent bien. En 2017, François Baroin présidait l’AMF lorsqu’il a fait campagne aux côtés de François Fillon. La comparaison a toutefois une limite : cette fois, c’est le président de l’association lui-même qui vise l’Élysée.

Le débat traverse un congrès où plusieurs candidats à la présidentielle ont prévu de se rendre. Édouard Philippe et Bruno Retailleau doivent prendre la parole devant les élus. Marine Le Pen a choisi de recevoir des maires au siège du RN. Pour les deux candidats à la présidence de l’AMF, l’échéance est plus proche : dès mercredi, les élus auront désigné celui qui portera leurs revendications face au gouvernement.