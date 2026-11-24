Natacha Polony annonce avoir déjà recueilli la moitié des parrainages nécessaires pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Cette étape clé pose des défis importants, notamment la transformation de sa notoriété médiatique en une véritable campagne politique. Elle doit maintenant mobiliser des soutiens et respecter les exigences géographiques imposées.

Natacha Polony poursuit sa course à l’élection présidentielle de 2027. La journaliste affirme avoir recueilli « la moitié » des parrainages nécessaires pour pouvoir participer au scrutin, soit l’équivalent d’environ 250 signatures sur les 500 exigées. Cette annonce constitue une étape importante pour sa candidature, alors que plusieurs personnalités politiques cherchent à convaincre les élus locaux de soutenir leur participation à l’élection.

Pour les candidats ne disposant pas de l’appui d’une grande formation politique, la collecte des parrainages représente un défi considérable. Elle nécessite un important travail de mobilisation auprès des élus habilités à présenter un candidat, notamment les maires. Les promesses de parrainage ne constituent toutefois pas des signatures définitivement acquises, celles-ci devant être officiellement transmises et validées par le Conseil constitutionnel.

Le défi de transformer une notoriété médiatique en candidature politique

Connue pour ses interventions dans les médias et son parcours dans la presse écrite, Natacha Polony bénéficie d’une visibilité publique construite au fil de sa carrière journalistique. Son engagement dans la course présidentielle marque néanmoins un changement de registre, avec la nécessité de structurer une campagne, de présenter un programme et de mobiliser des soutiens au-delà de son audience médiatique.

La prochaine étape consistera à réunir les parrainages manquants tout en respectant les conditions de répartition géographique imposées aux candidats. À plusieurs mois du scrutin, l’ancienne directrice de la rédaction de Marianne devra également consolider son organisation politique. Seule la validation officielle des 500 parrainages permettra de confirmer sa présence parmi les candidats à l’élection présidentielle.