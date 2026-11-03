Dominique de Villepin réaffirme son souhait de participer à la présidentielle de 2027 tout en retardant l'annonce officielle de sa candidature. Il exclut toute alliance avec d'autres figures politiques et continue de travailler sur son projet, malgré des intentions de vote actuellement modestes et la nécessité de réunir les signatures requises.

L’ancien Premier ministre Dominique de Villepin a réaffirmé, mardi 3 novembre 2026 sur France Inter, son intention de participer à l’élection présidentielle. Malgré des intentions de vote encore modestes, il assure ne nourrir aucun doute sur ses ambitions. Il refuse toutefois d’officialiser immédiatement sa candidature et exclut toute alliance avec les principales figures du camp présidentiel.

Dominique de Villepin entretient encore le calendrier de son entrée officielle dans la course à l’Élysée, mais plus vraiment le suspense sur ses intentions. Invité de France Inter ce mardi 3 novembre, l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac a confirmé sa volonté de se présenter à l’élection présidentielle de 2027, tout en estimant que le contexte politique ne se prêtait pas à une annonce immédiate. Interrogé sur ses ambitions, il a invité ses interlocuteurs à faire preuve de patience, assurant qu’il n’existait aucun doute de son côté. Le fondateur du mouvement La France humaniste considère qu’une déclaration supplémentaire, dans une période marquée par de fortes tensions politiques et sociales, ne serait pas nécessairement utile. Il préfère donc poursuivre ses déplacements et ses prises de parole avant de franchir officiellement cette étape.

Cette prudence intervient alors que les enquêtes d’opinion lui accordent pour l’instant entre 1 et 3 % des intentions de vote au premier tour. Des résultats modestes que Dominique de Villepin refuse de considérer comme un obstacle définitif. Selon lui, sa situation pourrait évoluer une fois sa candidature officiellement annoncée. L’ancien chef du gouvernement entend défendre une proposition politique distincte de celles des principales forces en présence, en mettant notamment l’accent sur la souveraineté nationale, la politique étrangère et le renforcement de l’État. Son positionnement s’appuie également sur son expérience diplomatique, particulièrement son opposition à l’intervention militaire américaine en Irak en 2003, lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères. Cette séquence demeure l’un des épisodes les plus marquants de son parcours politique.

Ni primaire avec le centre, ni alliance avec Jean-Luc Mélenchon

Dominique de Villepin a également clarifié sa position concernant les alliances envisagées pour 2027. Il refuse de participer à la primaire proposée par Gabriel Attal pour désigner un candidat commun à plusieurs formations du centre et de la droite. L’ancien Premier ministre considère que les principales personnalités de ce courant restent associées au bilan d’Emmanuel Macron, dont il souhaite se distinguer. Il exclut ainsi un rapprochement avec Édouard Philippe ou Gabriel Attal, estimant défendre une conception différente de l’action publique. Il a également fermé la porte à une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, dont il ne partage pas les orientations politiques. Cette volonté d’indépendance traduit son ambition de construire une candidature personnelle, sans s’inscrire dans les regroupements actuellement envisagés par les autres prétendants à l’Élysée.

Reste désormais à réunir les conditions nécessaires pour transformer cette intention en candidature effective. Le 23 octobre, Dominique de Villepin affirmait avoir dépassé le seuil de 300 signatures d’élus, alors que 500 présentations valides sont indispensables pour participer à l’élection présidentielle. Il devra également disposer d’une organisation de campagne, de financements et de relais territoriaux suffisants pour défendre son programme à l’échelle nationale. À 72 ans, l’ancien Premier ministre cherche à retrouver une place centrale dans le débat politique après plusieurs années passées en dehors des responsabilités gouvernementales. Son refus des alliances traditionnelles et sa volonté d’incarner une autre orientation politique constituent les principaux éléments de sa démarche. Mais entre la confirmation d’une ambition et son officialisation, plusieurs étapes restent à franchir. Dominique de Villepin assure vouloir prendre son temps, alors que le premier tour de l’élection présidentielle est prévu en avril 2027.