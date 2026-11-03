POLITIQUE

Budget 2027 : la taxe de 5,5 centimes par gigaoctet votée à l’Assemblée provoque la colère des Français

Par

1 minute de lecture

Budget 2027 : la taxe de 5,5 centimes par gigaoctet votée à l'Assemblée provoque la colère des Français
Budget 2027 : la taxe de 5,5 centimes par gigaoctet votée à l'Assemblée provoque la colère des Français

La nouvelle absurde proposition fiscale fait réagir les internautes. Dans le cadre de l’examen du budget 2027, les députés ont adopté vendredi un amendement prévoyant une taxation de 0,055 euro par gigaoctet de données Internet consommé. Une mesure qui, si elle était définitivement retenue, introduirait un prélèvement lié au volume de données utilisé. Depuis son adoption, l’amendement suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où certains internautes dénoncent une nouvelle taxe susceptible de peser sur les usages numériques du quotidien.

La proposition intervient dans un contexte de recherche de recettes supplémentaires pour les finances publiques. Mais son principe soulève plusieurs interrogations, notamment sur les modalités de calcul et de collecte du prélèvement, ainsi que sur les conséquences possibles pour les particuliers et les entreprises. Une taxation fondée sur le volume de données consommé pourrait notamment concerner des usages très différents, de la simple navigation sur Internet au visionnage de vidéos en haute définition.

Une mesure loin d’être définitivement adoptée

Le vote de l’amendement ne signifie toutefois pas que les Français devront désormais payer 5,5 centimes supplémentaires pour chaque gigaoctet utilisé. La disposition n’est pas entrée en vigueur et reste soumise à la suite de la procédure budgétaire. Selon LCP, ses chances de figurer dans la version définitive du projet de loi de finances apparaissent particulièrement faibles.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de POLITIQUE

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une