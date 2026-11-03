L'Assemblée nationale adopte un amendement instaurant une taxe de 5,5 centimes par gigaoctet de données Internet, provoquant une forte réaction des internautes. Bien que le projet vise à augmenter les recettes fiscales, son application est incertaine et soulève des questions sur les modalités et les impacts sur les usagers.

La nouvelle absurde proposition fiscale fait réagir les internautes. Dans le cadre de l’examen du budget 2027, les députés ont adopté vendredi un amendement prévoyant une taxation de 0,055 euro par gigaoctet de données Internet consommé. Une mesure qui, si elle était définitivement retenue, introduirait un prélèvement lié au volume de données utilisé. Depuis son adoption, l’amendement suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où certains internautes dénoncent une nouvelle taxe susceptible de peser sur les usages numériques du quotidien.

La proposition intervient dans un contexte de recherche de recettes supplémentaires pour les finances publiques. Mais son principe soulève plusieurs interrogations, notamment sur les modalités de calcul et de collecte du prélèvement, ainsi que sur les conséquences possibles pour les particuliers et les entreprises. Une taxation fondée sur le volume de données consommé pourrait notamment concerner des usages très différents, de la simple navigation sur Internet au visionnage de vidéos en haute définition.

Une mesure loin d’être définitivement adoptée

Le vote de l’amendement ne signifie toutefois pas que les Français devront désormais payer 5,5 centimes supplémentaires pour chaque gigaoctet utilisé. La disposition n’est pas entrée en vigueur et reste soumise à la suite de la procédure budgétaire. Selon LCP, ses chances de figurer dans la version définitive du projet de loi de finances apparaissent particulièrement faibles.