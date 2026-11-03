Bruno Le Maire alerte sur une crise financière imminente et préconise des réformes urgentes pour stabiliser la situation économique de la France. Il propose de transformer le modèle institutionnel, réduire le nombre de ministres et de parlementaires, et revoir le financement de la protection sociale. Ses analyses soulignent une nécessité de souveraineté technologique et une réorganisation de l'Union européenne.

Trois mois après une première interview particulièrement mouvementée, Bruno Le Maire était de retour sur Thinkerview, lundi 2 novembre 2026. Face à Sky, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances a livré pendant plus de deux heures son analyse des menaces qui pèsent sur la France. Cyberattaques, dette publique, violences sociales, affaiblissement de l’Europe et guerre en Ukraine : il estime que le pays doit profondément transformer son modèle économique et politique. Cette deuxième confrontation intervient après un premier entretien diffusé durant l’été, auquel Entrevue avait déjà consacré un article, intitulé « Bruno Le Maire face à Thinkerview : l’ancien ministre accepte la confrontation sans filtre ».

Cette fois, Bruno Le Maire a souhaité se projeter dans les cinq prochaines années. Il considère les cyberattaques de grande ampleur comme la première menace pour la France, devant le terrorisme, le narcotrafic et les tensions géopolitiques. L’ancien ministre redoute notamment une attaque informatique capable de perturber simultanément des millions de comptes bancaires, des hôpitaux ou des administrations. Désormais conseiller spécial du groupe ASML, spécialisé dans les équipements destinés aux semi-conducteurs, il plaide pour une souveraineté technologique européenne renforcée. Selon lui, la France et ses partenaires doivent investir massivement dans la cybersécurité et développer leurs propres capacités en intelligence artificielle afin de réduire leur dépendance aux États-Unis.

Une crise financière qui pourrait éclater dans les prochaines semaines

Le passage le plus alarmant de l’entretien concerne toutefois la situation financière française. Interrogé sur le risque d’une crise de la dette, Bruno Le Maire estime que les responsables politiques disposent de très peu de temps pour éviter une dégradation majeure. « Ça se compte en semaines plus qu’en mois », prévient-il lorsqu’il est questionné sur les délais. L’ancien ministre redoute une augmentation brutale des taux d’intérêt, une perte de confiance des investisseurs et, dans le scénario le plus grave, une intervention financière européenne accompagnée de mesures d’austérité. Il appelle les parlementaires à adopter rapidement un budget, à réduire les dépenses et à inscrire une règle de maîtrise de la dette dans la Constitution. Ces déclarations relèvent de son appréciation personnelle des risques financiers, et non d’une échéance officiellement établie.

Confronté à sa propre responsabilité dans l’augmentation de la dette pendant ses années à Bercy, l’ancien ministre de l’économie défend les dépenses engagées lors de la crise sanitaire et les mesures de soutien aux entreprises. Il reconnaît cependant que le modèle français de financement de la protection sociale n’est plus soutenable dans sa forme actuelle. Pour augmenter les revenus du travail, il propose notamment de relever la TVA de trois points, de taxer davantage certaines activités numériques et les importations carbonées. Ces recettes permettraient, selon ses estimations, de redonner entre 200 et 250 euros par mois à certains salariés. Il souhaite également réduire certaines dépenses sociales pour financer davantage l’éducation, la santé et la sécurité, défendant le passage d’un État-providence à ce qu’il appelle un « État-puissance ».

Dix ministres, moins de parlementaires et une réforme de la fonction publique

Bruno Le Maire a également détaillé un projet de transformation institutionnelle particulièrement ambitieux. Il propose de limiter le gouvernement à dix ministres, de réduire le nombre de députés de 577 à 400 et celui des sénateurs à 200. Il souhaite également modifier les règles de censure parlementaire afin qu’une majorité ne puisse renverser un gouvernement sans présenter de solution alternative. Mais sa proposition la plus sensible concerne la fonction publique territoriale, dont il défend la mise en extinction progressive. Les agents actuellement titulaires conserveraient leur statut, tandis que les collectivités disposeraient à l’avenir d’une plus grande liberté pour recruter sous contrat. Pour les enseignants, il envisage également des contrats de cinq, dix ou quinze ans, associés à des rémunérations plus élevées.

L’ancien ministre a par ailleurs abordé les tensions sociales qui secouent la France depuis octobre. S’il défend un renforcement de l’autorité de l’État et des sanctions plus sévères contre les agressions visant les policiers, les enseignants ou les soignants, il reconnaît la légitimité de plusieurs revendications exprimées par les manifestants. Il évoque notamment les difficultés de pouvoir d’achat, le manque d’enseignants et les obstacles rencontrés par les jeunes dans leur parcours scolaire. Interrogé sur la possibilité d’une guerre civile, il refuse de présenter ce scénario comme imminent, mais redoute une multiplication des affrontements sociaux. Selon lui, sans amélioration des conditions de vie et des perspectives économiques, les crises pourraient devenir plus fréquentes et fragiliser durablement la cohésion nationale.

« L’Europe à 27, c’est un échec » : Bruno Le Maire veut changer de modèle

Sur les questions internationales, Bruno Le Maire défend une réorganisation profonde de l’Union européenne. « L’Europe à 27, c’est un échec », affirme-t-il, avant de proposer une coopération resserrée autour de six pays : la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne. Ce groupe devrait selon lui coordonner ses investissements stratégiques dans la défense, l’énergie, les satellites, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs. L’ancien ministre estime également que l’Europe accuse entre cinq et dix années de retard technologique sur la Chine dans plusieurs secteurs industriels. Il souhaite accélérer la production nucléaire, développer l’électrification et encourager les transferts de technologies. Sur l’Ukraine, il appelle à maintenir le soutien militaire et financier européen, considérant que sa défense contribue directement à la sécurité du continent.

Enfin, l’entretien a pris une dimension politique à l’approche de l’élection présidentielle de 2027. Interrogé sur une éventuelle candidature, il a affirmé ne pas être candidat pour le moment, sans fermer définitivement la porte à une évolution de sa position. L’ancien homme politique a également renouvelé son estime pour Christine Lagarde, qu’il considère comme une personnalité suffisamment expérimentée pour affronter les difficultés économiques et financières du pays. Tout au long de cette deuxième rencontre, L’animateur a continué de confronter l’ancien ministre aux contradictions de son bilan, notamment sur la dette, la désindustrialisation et les difficultés des services publics. Après un premier entretien principalement consacré à ses années au pouvoir, Bruno Le Maire utilise désormais Thinkerview pour défendre ses propositions sur l’avenir de la France. Une nouvelle exposition médiatique qui intervient alors que sa place dans le paysage politique reste à redéfinir.