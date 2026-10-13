« Les députés sont des Français comme les autres » : Yaël Braun-Pivet refuse de baisser le salaire des parlementaires

Alors que le gouvernement demande aux Français de participer à l’effort de redressement des finances publiques, Yaël Braun-Pivet refuse l’idée d’une diminution de la rémunération des députés. Interrogée sur LCI ce mardi 13 octobre, la présidente de l’Assemblée nationale a défendu le maintien de leur indemnité parlementaire, estimant que les élus ne devaient pas subir une baisse de salaire. Une position qui pourrait alimenter le débat sur l’exemplarité des responsables politiques en pleine discussion du budget 2027.

« Les députés sont des Français comme les autres. Et les Français, on ne vient pas baisser leur salaire », a déclaré Yaël Braun-Pivet sur LCI. Par cette formule, la présidente de l’Assemblée nationale entend défendre le principe d’une rémunération stable pour les parlementaires, malgré les appels à une participation des élus aux efforts budgétaires.

Cette prise de position intervient dans un contexte particulièrement sensible. Le gouvernement de Sébastien Lecornu cherche à réduire le déficit public et envisage plusieurs mesures d’économies concernant notamment les retraites, les prestations sociales et les collectivités territoriales. Les fonctionnaires sont également concernés par des propositions de gel de leur rémunération indiciaire. Autant de dispositions qui suscitent des critiques sur la répartition des sacrifices demandés aux différentes catégories de Français.

Une indemnité parlementaire qui dépasse 7 000 euros brut par mois

En France, les députés perçoivent une indemnité parlementaire brute mensuelle d’environ 7 600 euros, à laquelle s’ajoutent des moyens destinés à l’exercice de leur mandat, notamment pour rémunérer leurs collaborateurs et financer certaines dépenses professionnelles. Ces enveloppes spécifiques ne constituent toutefois pas un salaire personnel et sont soumises à des règles d’utilisation et de contrôle.

La question de la rémunération des élus revient régulièrement dans le débat public, particulièrement lorsque le gouvernement annonce des mesures d’austérité ou des restrictions budgétaires. Les partisans d’une diminution des indemnités parlementaires y voient un geste d’exemplarité et de solidarité avec les contribuables. Ses opposants soulignent qu’une telle réduction aurait un effet limité sur les finances publiques et pourrait poser la question de l’indépendance matérielle des représentants de la nation.