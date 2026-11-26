Lors d'un échange au Sénat, Patrick Kanner critique le bilan d'Emmanuel Macron et les contraintes budgétaires imposées aux collectivités. Sébastien Lecornu lui reproche les décisions prises sous François Hollande, soulignant les efforts pour soutenir les communes. Les deux camps se renvoient la responsabilité de la situation financière actuelle, tout en appelant à un compromis.

L’examen des finances publiques a donné lieu à un échange tendu au Sénat, mercredi 25 novembre. Patrick Kanner a dénoncé le bilan d’Emmanuel Macron et les efforts demandés aux collectivités. Sébastien Lecornu lui a répondu en rappelant les décisions prises sous François Hollande.

Le président du groupe socialiste s’est attaqué à la perspective d’une règle d’or budgétaire. Il juge paradoxal qu’Emmanuel Macron défende une nouvelle contrainte après l’augmentation de la dette pendant ses deux mandats. Le sénateur a également accusé le gouvernement de réduire les marges de manœuvre financières des communes.

Les deux camps se renvoient leurs responsabilités

Le Premier ministre a répliqué en rappelant les baisses de dotations décidées lorsque Patrick Kanner appartenait au gouvernement. Il a présenté ces diminutions comme brutales, défendant à l’inverse une recherche de critères tenant compte de la fragilité sociale et financière des collectivités.

Patrick Kanner a alors opposé les déficits hérités de la droite en 2012 à la situation laissée par François Hollande. Sébastien Lecornu a, pour sa part, appelé les sénateurs à rechercher un compromis budgétaire permettant de préserver les communes les plus fragiles et l’investissement local.