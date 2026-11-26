L’examen des finances publiques a donné lieu à un échange tendu au Sénat, mercredi 25 novembre. Patrick Kanner a dénoncé le bilan d’Emmanuel Macron et les efforts demandés aux collectivités. Sébastien Lecornu lui a répondu en rappelant les décisions prises sous François Hollande.
Le président du groupe socialiste s’est attaqué à la perspective d’une règle d’or budgétaire. Il juge paradoxal qu’Emmanuel Macron défende une nouvelle contrainte après l’augmentation de la dette pendant ses deux mandats. Le sénateur a également accusé le gouvernement de réduire les marges de manœuvre financières des communes.
Les deux camps se renvoient leurs responsabilités
Le Premier ministre a répliqué en rappelant les baisses de dotations décidées lorsque Patrick Kanner appartenait au gouvernement. Il a présenté ces diminutions comme brutales, défendant à l’inverse une recherche de critères tenant compte de la fragilité sociale et financière des collectivités.
Patrick Kanner a alors opposé les déficits hérités de la droite en 2012 à la situation laissée par François Hollande. Sébastien Lecornu a, pour sa part, appelé les sénateurs à rechercher un compromis budgétaire permettant de préserver les communes les plus fragiles et l’investissement local.