« Des bureaucrates et des petits hommes en gris » : Retailleau charge le bilan de Macron

Bruno Retailleau, lors d'une réunion avec des élus de son parti, critique le bilan d'Emmanuel Macron, affirmant que les promesses de changement n'ont fait qu'accroître la bureaucratie. Il préconise une 'grande loi de liberté locale' pour décharger les collectivités, sans fournir de détails précis sur ses propositions.

Devant des élus de son parti réunis en marge du congrès des maires, Bruno Retailleau a attaqué mardi le bilan d’Emmanuel Macron. Le candidat LR promet davantage de liberté aux collectivités s’il accède à l’Élysée.

Bruno Retailleau veut faire de la lutte contre la bureaucratie un axe de sa campagne. Le 24 novembre, le président des Républicains a dénoncé le décalage entre les promesses de renouvellement d’Emmanuel Macron et l’exercice du pouvoir. Selon lui, le changement annoncé a surtout renforcé le poids de l’administration.

Le candidat a également critiqué la suppression de la taxe d’habitation, qu’il considère comme une faute politique. Devant les élus locaux, il a défendu un État davantage tourné vers les besoins de la société et des territoires.

Bruno Retailleau promet une « grande loi de liberté locale » destinée à alléger les contraintes bureaucratiques pesant sur les communes. Son intervention ne s’accompagnait toutefois pas d’un dispositif détaillé dans les éléments rapportés.