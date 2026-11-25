Devant des élus de son parti réunis en marge du congrès des maires, Bruno Retailleau a attaqué mardi le bilan d’Emmanuel Macron. Le candidat LR promet davantage de liberté aux collectivités s’il accède à l’Élysée.
Bruno Retailleau veut faire de la lutte contre la bureaucratie un axe de sa campagne. Le 24 novembre, le président des Républicains a dénoncé le décalage entre les promesses de renouvellement d’Emmanuel Macron et l’exercice du pouvoir. Selon lui, le changement annoncé a surtout renforcé le poids de l’administration.
Le candidat a également critiqué la suppression de la taxe d’habitation, qu’il considère comme une faute politique. Devant les élus locaux, il a défendu un État davantage tourné vers les besoins de la société et des territoires.
Bruno Retailleau promet une « grande loi de liberté locale » destinée à alléger les contraintes bureaucratiques pesant sur les communes. Son intervention ne s’accompagnait toutefois pas d’un dispositif détaillé dans les éléments rapportés.
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