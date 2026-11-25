« Esprit de défaite typiquement vichyste » : Mélenchon étrille Bayrou sur le second tour de 2027

François Bayrou refuse de soutenir Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen en cas de duel au second tour de la présidentielle de 2027, suscitant l'indignation de La France insoumise. Mélenchon accuse Bayrou de capitulation face au Rassemblement national, tandis que ce dernier plaide pour un rassemblement large contre les dangers des deux candidatures.

François Bayrou refuse de soutenir Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen dans l’hypothèse d’un duel au second tour de la présidentielle. Le dirigeant insoumis lui a répondu mardi par une attaque particulièrement virulente sur X.

Le refus de choisir de François Bayrou a provoqué la colère de La France insoumise. Interrogé mardi 24 novembre sur franceinfo, le président du MoDem a annoncé qu’il n’apporterait sa voix à aucun des deux candidats s’ils se retrouvaient face à face au second tour.

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé en retour un « esprit de défaite typiquement vichyste ». Pour le candidat insoumis, placer les deux formations sur le même plan revient à capituler devant le Rassemblement national. Il accuse ainsi l’ancien Premier ministre de renoncer à faire obstacle au parti de Marine Le Pen.

Bayrou défend son refus des deux candidatures

François Bayrou avait toutefois précisé qu’il ne considérait pas les deux candidats comme identiques. Il juge leurs projets également dangereux pour l’avenir du pays, évoquant notamment des risques économiques, des tensions dans la société et une remise en cause de l’Union européenne.

Il plaide pour un rassemblement plus large du centre, de la droite et des sociaux-démocrates afin d’éviter ce scénario.

Plusieurs députés insoumis ont également réagi. Antoine Léaument a dénoncé un « naufrage moral ». Abdelkader Lahmar a, lui, rappelé qu’en 2017 François Bayrou présentait l’abstention ou le vote blanc comme un soutien indirect à Marine Le Pen. Les élus LFI entendent ainsi retourner contre le responsable centriste les arguments qu’il défendait lors de précédents scrutins.