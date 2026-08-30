Jean-Philippe Tanguy dénonce la « politique politicienne » de Lecornu et s’en prend à Édouard Philippe

Jean-Philippe Tanguy critique vivement Sébastien Lecornu et Édouard Philippe, les accusant de ne pas dialoguer avec les oppositions et de faire de la « politique politicienne ». Il défend la ligne économique du Rassemblement national et les futurs départs à la retraite, tout en réaffirmant le soutien de Marine Le Pen à Jordan Bardella.

Invité de BFMTV ce dimanche, Jean-Philippe Tanguy a vivement attaqué Sébastien Lecornu et Édouard Philippe, tout en défendant la ligne économique du Rassemblement national et la réforme des retraites portée par Marine Le Pen.

Le député RN de la Somme a d’abord répondu au Premier ministre, qui avait averti que les candidats à la présidentielle seraient « les premières victimes » d’une absence de budget. « Les premières victimes sont les Françaises et les Français », a rétorqué Jean-Philippe Tanguy, accusant Sébastien Lecornu de faire de « la politique politicienne » et de seulement donner l’impression de vouloir dialoguer avec l’ensemble des oppositions.

Tanguy s’en prend à Édouard Philippe

Le responsable RN a également répondu aux critiques formulées par Édouard Philippe contre le programme économique du parti. « Je ne sais pas comment il fait pour se présenter devant les Français », a-t-il lancé, rappelant notamment l’abandon du projet de retraite à points défendu sous le précédent quinquennat. Il a également dénoncé ceux qui « s’estiment experts » et pensent disposer d’une « connaissance de droit divin ».

Sur les retraites, Jean-Philippe Tanguy confirme que le RN défend un départ compris « entre 60 et 62 ans selon le début de carrière ». Malgré les interrogations sur le financement de cette mesure, il assure être « sûr » que la politique économique menée par le parti permettrait d’équilibrer la réforme.

Enfin, interrogé sur la place de Jordan Bardella dans la campagne présidentielle, Jean-Philippe Tanguy a assuré que le président du RN bénéficiait de la « confiance absolue » de Marine Le Pen, tout en défendant sa liberté de parole à la tête du parti.