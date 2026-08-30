Laurent Wauquiez veut faire de la « fracture territoriale » un thème central de la campagne présidentielle

Laurent Wauquiez, lors de sa rentrée politique au Mont Mézenc, propose de recentrer la campagne présidentielle de 2027 sur la « fracture territoriale », inspiré par le diagnostic de Jacques Chirac sur la fracture sociale. Il souhaite ainsi réconcilier la France en plaçant les territoires ruraux au cœur des débats.

Laurent Wauquiez a effectué ce dimanche sa rentrée politique lors de sa traditionnelle ascension du Mont Mézenc. L’ancien président des Républicains veut placer la « fracture territoriale » au cœur de la présidentielle de 2027, en faisant directement référence à la « fracture sociale » théorisée par Jacques Chirac en 1995.

Pour sa quinzième montée du Mézenc, Laurent Wauquiez a choisi de concentrer son message sur « l’unité française » et les écarts qui se creusent, selon lui, entre les territoires. « Aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un défi qui me tient profondément à cœur. Un défi trop absent des débats politiques », a-t-il déclaré.

Dans les pas de Jacques Chirac

Le député de Haute-Loire établit un parallèle assumé avec la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995. « Cette fracture fait écho à l’intuition décisive de Jacques Chirac lorsqu’il avait diagnostiqué la fracture sociale », estime-t-il, saluant un ancien président qui avait su, selon lui, « construire le rassemblement de toute la droite ».

À huit mois de l’élection présidentielle, Laurent Wauquiez fixe ainsi ce qu’il considère comme l’un des grands enjeux du scrutin : « réparer la fracture territoriale pour réconcilier la France ». Une manière de remettre les territoires ruraux et périphériques au centre du débat et de marquer sa différence dans une droite déjà très encombrée à l’approche de 2027.