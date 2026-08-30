— Vuelta : après sa chute, Tadej Pogačar hospitalisé à Barcelone et probablement opéré lundi

Tadej Pogačar a été transporté samedi soir à l’hôpital de Barcelone et devrait être opéré de la clavicule lundi. L’intervention reste toutefois conditionnée à l’évolution favorable de la commotion cérébrale dont souffre le Slovène après sa chute sur la Vuelta. D’abord examiné à Gandia, au sud de Valence et à proximité du lieu de l’accident, le coureur a ensuite été évacué vers Barcelone pour poursuivre sa prise en charge.

Pogačar transféré à Barcelone samedi soir

Après sa chute sur les routes de la Vuelta, Tadej Pogačar a dans un premier temps été ausculté à Gandia, ville située au sud de Valence. Les examens pratiqués ont notamment révélé une blessure à la clavicule ainsi qu’une commotion cérébrale. Son état a conduit à son transfert vers un hôpital de Barcelone samedi soir. Le quadruple vainqueur du Tour de France y poursuit désormais ses examens et sa prise en charge médicale.

Une opération de la clavicule envisagée dès lundi

Le calendrier pourrait rapidement s’accélérer. Tadej Pogačar devrait être opéré de la clavicule lundi 31 août à Barcelone. L’intervention est présentée comme « probable », mais elle dépend encore d’un élément essentiel : l’évolution de sa commotion cérébrale. Les médecins doivent donc suivre son état avant de confirmer définitivement l’opération. Si l’évolution est favorable, l’intervention chirurgicale pourra avoir lieu lundi comme envisagé.

Sa commotion cérébrale reste sous surveillance

La blessure à la clavicule n’est donc pas la seule préoccupation médicale après l’accident. La commotion cérébrale nécessite également une surveillance et conditionne directement la suite de sa prise en charge. Avant toute intervention, les médecins doivent notamment s’assurer de l’évolution positive de ce traumatisme. La priorité des prochaines heures sera donc de surveiller l’état neurologique du Slovène avant de décider définitivement de l’opérer.

Sa Vuelta s’arrête brutalement

Cette chute met évidemment fin à la participation de Tadej Pogačar à la Vuelta. Il est désormais impossible d’établir précisément la durée de son indisponibilité, celle-ci dépendant à la fois de la nature exacte de sa blessure à la clavicule, de l’éventuelle opération et de sa récupération après la commotion cérébrale. La suite de sa saison dépendra donc des prochains examens et de son évolution dans les jours suivant l’intervention, si celle-ci peut bien être réalisée lundi.

Une convalescence dont la durée reste inconnue

Une fois l’urgence médicale passée, Pogačar pourra entamer sa convalescence. Une blessure à la clavicule peut nécessiter plusieurs semaines avant un retour complet à la compétition, mais aucun calendrier précis ne peut pour l’instant être avancé dans son cas. À Barcelone, les prochaines heures seront déterminantes. Après sa chute sur la Vuelta, Tadej Pogačar doit d’abord récupérer suffisamment de sa commotion cérébrale pour pouvoir subir, probablement dès lundi, l’opération prévue à la clavicule.