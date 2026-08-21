— Julian Alaphilippe arrête sa carrière à 34 ans : le double champion du monde raccroche avec effet immédiat

Julian Alaphilippe met un terme à sa carrière cycliste à 34 ans, après avoir disputé le Tour de France 2026, marquant ainsi la fin d'une carrière emblématique. Double champion du monde, il décide de quitter le peloton immédiatement, renonçant à la dernière année de son contrat avec Tudor Pro Cycling.

C’est la fin de l’une des carrières les plus marquantes du cyclisme français de ces dernières années. À 34 ans, Julian Alaphilippe a décidé de raccrocher. Le double champion du monde sur route met un terme à sa carrière professionnelle avec effet immédiat, quelques semaines seulement après avoir disputé le Tour de France 2026. Le Français ne participera donc plus à aucune course cette saison et renonce également à la dernière année de son contrat avec Tudor Pro Cycling, qui devait initialement le conduire jusqu’à la fin de l’année 2027.

Le Tour de France 2026 restera sa dernière course

Julian Alaphilippe aura ainsi porté un dossard pour la dernière fois sur le Tour de France. Une conclusion particulièrement symbolique pour un coureur qui a entretenu pendant des années une relation privilégiée avec la Grande Boucle. Lors de l’édition 2026, le Français n’avait pas retrouvé le niveau qui lui avait permis de faire vibrer le public quelques années plus tôt. Son début de saison avait déjà été perturbé par des problèmes de santé et une forme irrégulière. En avril, il avait notamment abandonné sur l’Amstel Gold Race et la Flèche wallonne avant de renoncer à Liège-Bastogne-Liège. Quelques mois auparavant, Alaphilippe affichait pourtant encore son envie de courir et avait construit son programme 2026 autour des classiques ardennaises et du Tour de France. Sa décision intervient donc plus tôt que prévu.

Une dernière année de contrat abandonnée chez Tudor

Arrivé chez Tudor Pro Cycling en 2025 après plus d’une décennie passée au sein de la structure Quick-Step, Julian Alaphilippe s’était engagé pour trois saisons avec la formation suisse dirigée par Fabian Cancellara. Il lui restait donc encore toute la saison 2027 à effectuer. Le Français choisit finalement de ne pas aller au bout de cet engagement et de quitter immédiatement le peloton professionnel. Son passage chez Tudor aura néanmoins été marqué par un dernier grand succès : sa victoire au Grand Prix cycliste de Québec en 2025. Cette année-là, il avait également terminé 5e du Tour de Suisse et décroché une 3e place sur une étape du Tour de France.

Deux titres mondiaux consécutifs

Julian Alaphilippe quitte surtout le cyclisme avec un palmarès exceptionnel. Le Français a connu l’apogée de sa carrière en remportant deux années consécutives le championnat du monde sur route. En 2020, à Imola, il avait décroché son premier maillot arc-en-ciel après une attaque décisive dans le final. Un an plus tard, à Louvain, il avait conservé son titre mondial, devenant le premier Français à réaliser un tel doublé. Ces deux sacres ont installé Alaphilippe parmi les grands noms de l’histoire récente du cyclisme français.

Six victoires d’étape et 14 jours en jaune sur le Tour

Le Tour de France restera également indissociable de sa carrière. Julian Alaphilippe y a remporté six étapes et porté le maillot jaune pendant 14 jours. L’été 2019 reste son passage le plus marquant sur la Grande Boucle. Après avoir pris le maillot jaune dès la 3e étape, il avait résisté pendant une grande partie de l’épreuve aux favoris du classement général. Il avait notamment remporté le contre-la-montre individuel de Pau et conservé la tête du Tour jusqu’aux Alpes. Il avait finalement terminé 5e du classement général et reçu le prix de la combativité.

Milan-San Remo, la Flèche wallonne et les Strade Bianche à son palmarès

Alaphilippe ne s’est pas limité aux championnats du monde et au Tour de France. Puncheur capable de gagner sur des terrains très différents, il a remporté certaines des courses les plus prestigieuses du calendrier. Il s’est notamment imposé sur Milan-San Remo en 2019, les Strade Bianche la même année et trois fois sur la Flèche wallonne, en 2018, 2019 et 2021. Il compte également des victoires sur la Classique de Saint-Sébastien et plusieurs étapes de grandes courses par étapes. Sa manière de courir, souvent offensive, lui a permis de devenir pendant plusieurs saisons l’un des principaux visages du cyclisme français.

Une carrière professionnelle commencée en 2013

Né le 11 juin 1992 à Saint-Amand-Montrond, Julian Alaphilippe avait commencé sa carrière professionnelle en 2013. Après ses débuts chez Etixx-iHNed, il avait rejoint l’équipe principale de la structure Quick-Step en 2014. C’est sous les différentes appellations de cette formation qu’il a construit l’essentiel de son palmarès avant de rejoindre Tudor en 2025. Après plus de treize années chez les professionnels, deux maillots arc-en-ciel, six victoires d’étape sur le Tour de France et plusieurs grandes classiques, Julian Alaphilippe referme donc définitivement le chapitre de la compétition. À 34 ans, l’un des coureurs français les plus populaires de sa génération quitte le peloton sans attendre la fin de son contrat.