Tour de France : Tim Merlier décroche un triplé à Chalon-sur-Saône après une grosse chute dans le dernier kilomètre

Tim Merlier a remporté la 12e étape du Tour de France 2026, ce jeudi à Chalon-sur-Saône. Le sprinteur belge de Soudal Quick-Step a devancé Olav Kooij et Jasper Philipsen au terme d’une arrivée massive perturbée par une importante chute dans le dernier kilomètre. Déjà vainqueur à Bordeaux et Bergerac, il s’est offert son troisième succès depuis le départ de l’épreuve.

Tim Merlier confirme sa domination en sprint

Après plusieurs virages serrés, le peloton passe sous la flamme rouge particulièrement étiré. Alpecin-Premier Tech place trois coureurs en tête pour préparer le sprint de Jasper Philipsen, lancé par Mathieu van der Poel. Soudal Quick-Step maintient Tim Merlier dans les premières positions, tandis que Decathlon CMA CGM protège Olav Kooij.

La vitesse augmente brutalement sur la longue ligne droite de Chalon-sur-Saône. Les sprinteurs et leurs équipiers occupent toute la largeur de la chaussée. Chaque formation tente de remonter avant le déclenchement de l’emballage final.

Une chute collective éclate derrière les premiers sprinteurs

À quelques centaines de mètres de la ligne, un premier coureur perd l’équilibre au cœur du second rideau. La chute se propage immédiatement derrière lui. Plusieurs hommes se percutent, passent par-dessus leur vélo ou glissent sur la chaussée à grande vitesse. Des vélos restent couchés en travers de la route et coupent une grande partie du peloton. Les coureurs placés derrière n’ont presque aucun espace pour éviter l’accident. Certains freinent brutalement, d’autres sont envoyés au sol par les hommes déjà tombés. La chute crée une cassure nette entre le petit groupe qui dispute la victoire et les nombreux coureurs bloqués quelques mètres plus loin. Tim Merlier, Olav Kooij, Jasper Philipsen et Biniam Girmay se trouvent déjà devant l’accident et peuvent poursuivre leur sprint.

Dorian Godon touché au dos

Dorian Godon figure parmi les coureurs les plus sérieusement touchés. Le Français se plaint immédiatement du dos et éprouve de grandes difficultés à reprendre sa progression. Il franchit l’arrivée diminué avant d’être pris en charge pour passer des examens médicaux.

Kévin Vauquelin décrit l’état inquiétant de son coéquipier : « J’ai senti Dorian tout de suite mal. Il va faire des examens du dos. C’est aussi un copain, donc quand on voit qu’il se plaint du dos et qu’il n’arrive presque plus à pédaler, ça fait mal au cœur. » Les premiers constats confirment une douleur importante, sans diagnostic définitif communiqué immédiatement après l’arrivée. L’état du Français doit déterminer s’il peut prendre le départ de la 13e étape.

Merlier signe le premier triplé de ce Tour 2026

Avec trois victoires, Tim Merlier devient le premier coureur à réaliser un triplé sur cette édition 2026. Le Belge transforme une nouvelle occasion destinée aux sprinteurs et renforce son bilan avant les prochaines étapes plus accidentées. La 12e étape se conclut donc par une nouvelle démonstration du coureur de Soudal Quick-Step, désormais vainqueur à Bordeaux, Bergerac et Chalon-sur-Saône.

Pogačar solide en jaune avant un week-end décisif

La 12e étape n’a provoqué aucun changement au classement général. Tadej Pogačar conserve le maillot jaune avec 3mn36s d’avance sur Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel reste troisième à 4mn06s, devant Juan Ayuso à 4mn22s et le Français Paul Seixas, cinquième à 4mn35s. Les prétendants au podium vont désormais retrouver des terrains beaucoup plus exigeants. Vendredi, la 13e étape relie Dole à Belfort sur 205,8 km accidentés. Le week-end promet ensuite deux journées décisives pour le classement général, avec 155,3 km de montagne entre Mulhouse et Le Markstein samedi, puis 183,9 km entre Champagnole et le Plateau de Solaison dimanche. Après la journée de repos, le contre-la-montre individuel de 26,1 km entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains offrira une nouvelle occasion à Vingegaard, Evenepoel, Ayuso et Seixas de réduire les écarts avant les grandes étapes alpestres.