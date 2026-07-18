InterSystems classé parmi les leaders du Magic Quadrant Gartner pour les dossiers patients

Le spécialiste des technologies de santé InterSystems a été reconnu comme Leader dans le Magic Quadrant de Gartner consacré aux dossiers patients informatisés. InterSystems figure dans la catégorie des Leaders du Magic Quadrant établi par le cabinet d’analyse Gartner pour les systèmes de dossiers patients informatisés. Cette distinction place l’entreprise parmi les acteurs les mieux […]

Le spécialiste des technologies de santé InterSystems a été reconnu comme Leader dans le Magic Quadrant de Gartner consacré aux dossiers patients informatisés.

InterSystems figure dans la catégorie des Leaders du Magic Quadrant établi par le cabinet d’analyse Gartner pour les systèmes de dossiers patients informatisés. Cette distinction place l’entreprise parmi les acteurs les mieux positionnés du secteur selon les critères du classement annuel de référence dans l’industrie des technologies de santé.

Le Magic Quadrant Gartner évalue les fournisseurs selon leur capacité d’exécution et l’exhaustivité de leur vision stratégique. Une position dans le quadrant des Leaders signifie qu’un éditeur obtient des scores élevés sur ces deux axes simultanément.