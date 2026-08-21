Scott Bessent appelle les alliés américains à isoler économiquement l’Iran

Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, appelle les alliés à s'engager dans une campagne d'isolement économique de l'Iran, en menaçant de lourdes conséquences pour ceux qui soutiendraient Téhéran. Cette pression vise à éviter un conflit militaire tout en amplifiant les sanctions déjà en place, dans un contexte économique déjà critique en Iran.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a exhorté les partenaires de Washington à choisir leur camp face à l’Iran, promettant une campagne d’isolement économique qu’il qualifie de la plus grande de l’histoire.

Le message est sans ambiguïté. Scott Bessent a sommé les alliés des États-Unis de « prendre une décision » : soutenir Washington dans ses efforts pour « écraser » l’économie iranienne, ou en subir les conséquences. « Vous êtes soit avec nous, soit contre nous », a résumé le secrétaire au Trésor lors d’une intervention sur la chaîne CNBC.

Ces déclarations font suite à un message publié par Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, dans lequel le président américain a averti que tout pays offrant « une quelconque bouée de sauvetage » au régime de la République islamique s’exposerait à de « tremendes conséquences économiques ». Bessent n’a pas précisé la nature exacte des mesures envisagées, mais a prévenu que quiconque continuerait à faire des affaires avec Téhéran, que ce soit en transférant des fonds ou en achetant du pétrole iranien, ferait face à « toute la puissance et la force » du gouvernement américain.

Le secrétaire au Trésor a présenté ce dispositif comme « la plus grande isolation économique coordonnée de l’histoire du monde ». Il a également soutenu que cette pression économique permettrait de limiter le besoin d’un « redémarrage cinétique à grande échelle » du conflit. Des détails supplémentaires doivent être rendus publics lors d’une conférence de presse prévue le 24 août.

Cette annonce intervient dans un contexte déjà tendu. En avril, les États-Unis avaient lancé une vague de sanctions contre des banques et entreprises étrangères traitant avec Téhéran, après que les opérations militaires n’avaient pas abouti au renversement du régime iranien. L’opération « Economic Fury », annoncée conjointement par le Trésor et le Pentagone, visait à assécher les ressources financières de l’Iran, notamment via un blocus naval de ses ports.

La situation économique en Iran est déjà critique. Sur les douze mois précédant février 2026, le prix des produits de première nécessité a augmenté en moyenne de 60 %, tandis que les prix alimentaires ont doublé sur la même période. Ces chiffres officiels avaient alimenté des semaines de protestations en début d’année, les Iraniens ordinaires tenant le régime pour responsable de leurs difficultés. Trump avait alors encouragé les manifestants à « continuer à protester », leur assurant que « l’aide est en route ».

La perspective de nouvelles sanctions pèse déjà sur les acteurs économiques. Un homme d’affaires iranien a confié que les entreprises mondiales reconsidèrent leurs investissements dans le pays. « Si chaque pays qui commerce avec l’Iran risque des sanctions, je dois réfléchir très soigneusement avant de conclure un accord, car je pourrais finir par perdre de l’argent », a-t-il expliqué.

Du côté iranien, le scepticisme domine quant à l’efficacité de ces nouvelles pressions. Un habitant de la province de Khuzestan, au centre du pays, estime que l’Iran a « une longue expérience des sanctions » et saura surmonter la crise. Une autre résidente partage ce point de vue : « L’Iran vit sous sanctions depuis des années, et les gens se sont habitués à cette situation. Je suis sûre que l’Iran trouvera d’autres moyens de continuer à commercer. » Elle reconnaît toutefois qu’un impact économique est probable, sans pour autant anticiper un effondrement.

Cette nouvelle offensive économique contraste avec les engagements pris lors du mémorandum d’accord signé entre l’Iran et les États-Unis en juin, qui prévoyait que Washington « mettrait fin à tous types de sanctions » selon un calendrier convenu.