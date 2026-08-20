«Pas suffisamment de frites»: Hamza «La Douane» interpellé après une altercation dans un McDonald’s à Paris

Hamza « La Douane », un adolescent médiatisé pour ses provocations au canal Saint-Martin, est interpellé dans un McDonald’s à Châtelet-Les Halles après une dispute sur une portion de frites insuffisante. L’altercation avec le personnel mène à l’intervention policière, marquant une nouvelle controverse dans le parcours déjà tumultueux du jeune garçon.

L’adolescent surnommé « Hamza La Douane », devenu très connu sur les réseaux sociaux cet été après une série d’incidents autour du canal Saint-Martin, a de nouveau été interpellé à Paris. Cette fois, les faits se sont déroulés mercredi 19 août au soir dans un McDonald’s du quartier de Châtelet-Les Halles. À l’origine de l’altercation : une portion de frites que le jeune garçon de 14 ans aurait jugée insuffisante.

Une altercation vers 22 heures à Châtelet-Les Halles

Les faits se sont produits aux alentours de 22 heures dans le centre de la capitale. Hamza, âgé de 14 ans, se trouvait dans le restaurant accompagné d’un groupe d’une quinzaine d’adolescents âgés de 11 à 16 ans. Le garçon se serait alors plaint auprès du personnel de ne pas avoir eu « suffisamment de frites » dans son menu. Le différend aurait rapidement dégénéré. L’adolescent aurait copieusement insulté une employée du restaurant, conduisant finalement à l’intervention des forces de l’ordre. Hamza « La Douane » a été interpellé puis conduit dans un commissariat du centre de Paris. Son père est ensuite venu le récupérer.

Un adolescent devenu célèbre au canal Saint-Martin

Cette nouvelle interpellation intervient après plusieurs semaines durant lesquelles Hamza est devenu l’un des personnages les plus médiatisés du canal Saint-Martin. Des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux l’ont montré multipliant les provocations et les incivilités autour du canal parisien. Le jeune garçon s’est notamment fait connaître en réclamant à certains passants un « droit de passage » de 2 euros, ce qui lui a valu son surnom de « La Douane ». Il insultait également ceux qui refusaient de payer et a été filmé à plusieurs reprises en train d’arroser des personnes avec un pistolet à eau.

D’autres vidéos l’ont montré importunant des personnes installées au bord du canal, poursuivant des cyclistes ou encore prenant une chaise appartenant à un établissement pour circuler avec sur sa trottinette.

Déjà connu des services de police

L’adolescent n’était pas inconnu des services de police avant même que ses vidéos ne deviennent virales. Il est présenté comme défavorablement connu pour une dizaine de faits depuis juin 2025, notamment pour une affaire de vente de mortiers d’artifice sur les réseaux sociaux. Le 17 juin dernier, une autre vidéo avait circulé dans laquelle il apparaissait en train de prendre une bouteille dans une épicerie avant de quitter les lieux. Fin juin, une tentative d’interpellation au canal Saint-Martin avait également été largement relayée. Alors que des policiers cherchaient à le récupérer, l’adolescent avait sauté dans le canal et traversé le bassin pour leur échapper.

Des incidents devenus viraux tout au long de l’été

La multiplication de ces vidéos a progressivement transformé l’adolescent en personnage viral. Ses provocations envers les passants, les commerçants et parfois les forces de l’ordre ont généré des millions de vues et de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Hamza avait lui-même minimisé son comportement lorsqu’il avait été interrogé sur ses activités au canal Saint-Martin. Il expliquait essentiellement s’amuser en mouillant les gens et affirmait que son père le laissait faire parce qu’il estimait qu’il ne commettait pas de « bêtises ». Moins de deux mois après son apparition massive sur les réseaux sociaux, l’adolescent fait donc à nouveau parler de lui. Mais cette fois, loin du canal Saint-Martin : une simple contestation sur la quantité de frites servie dans son menu aurait suffi à provoquer une nouvelle altercation et une nouvelle interpellation en plein cœur de Paris.