Paris : la Marche des fiertés reportée au samedi 3 octobre après son annulation

La Marche des fiertés de Paris est reprogrammée au 3 octobre après son annulation due à une canicule. Organisée par l’Inter-LGBT, cette manifestation vise à défendre les droits des personnes LGBT+. Les détails du parcours et des horaires seront confirmés prochainement.

La Marche des fiertés de Paris et d’Île-de-France aura finalement lieu le samedi 3 octobre. L’Inter-LGBT, association organisatrice de l’événement, a annoncé cette nouvelle date après plusieurs semaines d’incertitude. La manifestation devait initialement se dérouler le 27 juin.

L’événement avait été annulé la veille de sa tenue en raison de la canicule qui touchait alors la capitale. La préfecture de police avait demandé le report de plusieurs grands rassemblements en extérieur, les températures élevées faisant craindre des malaises, des déshydratations et une pression supplémentaire sur les services de secours. L’Inter-LGBT avait privilégié la sécurité des participants, des bénévoles et des personnels mobilisés.

Le parcours doit encore être précisé

Le trajet initial devait relier la place d’Italie à la place de la République en passant notamment par l’avenue des Gobelins, la rue Monge, le boulevard Saint-Germain et la place de la Bastille. Les organisateurs doivent encore confirmer si ce parcours et les horaires prévus en juin seront conservés pour la marche du 3 octobre. De nouvelles informations pratiques seront communiquées avant l’événement.

La Marche des fiertés parisienne rassemble habituellement plusieurs centaines de milliers de personnes ainsi que de nombreuses associations, entreprises et organisations syndicales. Au-delà de son caractère festif, elle porte des revendications en faveur de l’égalité des droits et contre les discriminations visant les personnes LGBT+. L’édition 2026 pourra ainsi se tenir un peu plus de trois mois après la date initialement programmée. Inter-LGBT