Trade Republic propose désormais le Livret A à ses clients français

Trade Republic élargit son offre en France en permettant l'ouverture d'un Livret A via son application, en partenariat avec Axa Banque. Cette initiative marque une étape dans la diversification de la néobanque, qui cherche à proposer des services similaires à ceux des banques de détail, après le succès de son plan d'épargne en actions.

La néobanque allemande Trade Republic permet désormais à ses clients établis en France d’ouvrir et de gérer un Livret A directement depuis son application. Cette nouvelle offre repose sur un partenariat conclu avec Axa Banque, qui assure la gestion effective du produit d’épargne réglementée. Trade Republic poursuit ainsi sa diversification au-delà de ses activités historiques d’investissement en ligne.

Comme plusieurs acteurs numériques du secteur financier, la société cherche progressivement à proposer les services traditionnellement associés aux banques de détail. D’abord spécialisée dans l’achat d’actions, de fonds indiciels et de cryptomonnaies, elle avait déjà lancé un plan d’épargne en actions en France. Environ 400 000 clients auraient souscrit ce PEA depuis sa commercialisation.

Un produit détenu par 57 millions de Français

Le Livret A demeure le placement réglementé le plus répandu dans le pays, avec environ 57 millions de détenteurs. Son taux de rémunération s’élève à 1,7 % et les sommes déposées bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les épargnants y ont placé au total 443,7 milliards d’euros, une partie de ces fonds servant notamment à financer le logement social et les politiques urbaines.

Lancée en 2019, Trade Republic revendique dix millions de clients à travers le monde, dont plus d’un million en France, et 150 milliards d’euros d’actifs sous gestion. La société dispose d’une licence bancaire allemande depuis 2023 et emploie une soixantaine de personnes sur le marché français. Valorisé à 12,5 milliards d’euros lors d’une opération réalisée en décembre, son capital accueille notamment les familles Arnault et Agnelli.