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Après son éviction de Grasset, Olivier Nora lance sa propre maison d’édition

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Après son éviction de Grasset, Olivier Nora lance sa propre maison d’édition
Après son éviction de Grasset, Olivier Nora lance sa propre maison d’édition

Quatre mois après son éviction de Grasset, Olivier Nora annonce ce lundi 17 août la création d’Olivier Nora Éditions. Soutenue par le groupe Editis, sa nouvelle maison publiera ses deux premiers ouvrages dès octobre, signés Bernard-Henri Lévy et Delphine Horvilleur.

Olivier Nora rebondit dans l’édition. Après vingt-six ans à la tête de Grasset et son éviction de la maison au printemps dernier, l’éditeur lance Olivier Nora Éditions, une structure indépendante dont il conservera le contrôle. À terme, celle-ci ambitionne de publier entre trente et cinquante titres par an. « Ce métier est un acte de foi dans le temps long », déclare Olivier Nora, qui promet une maison « sélective, exigeante » et souhaitant publier « en toute liberté ».

Le lancement sera rapide : les deux premiers ouvrages paraîtront en octobre 2026. Olivier Nora publiera Mémoires provisoires de Bernard-Henri Lévy et Sermons sous les décombres de Delphine Horvilleur, deux auteurs qui figuraient parmi les signatures de Grasset.

Editis entre au capital

Pour accompagner le lancement, le groupe Editis, propriété du milliardaire tchèque Daniel Křetínský, prend une participation minoritaire dans la nouvelle société, qui reste contrôlée par Olivier Nora. Sa filiale Interforum assurera notamment la diffusion et la distribution, tandis qu’Editis fournira également des prestations commerciales, marketing, techniques et administratives.

Le départ d’Olivier Nora de Grasset avait provoqué une importante crise au sein de la maison appartenant au groupe Hachette, dans l’orbite de Vincent Bolloré. Près de 200 auteurs, parmi lesquels Virginie Despentes et Sorj Chalandon, avaient annoncé leur intention de ne plus y publier de nouveaux ouvrages pour protester contre son éviction. Quelques mois plus tard, Olivier Nora revient donc dans le paysage éditorial avec sa propre maison et plusieurs signatures de premier plan.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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