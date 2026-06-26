Canicule : Solidays officiellement annulé, la Marche des fiertés reportée

C’est officiel. Le festival Solidays 2026 est annulé. La décision a été prise ce vendredi, en raison de la canicule qui touche actuellement le pays. L’événement devait débuter ce vendredi à l’hippodrome de Longchamp, dans les Hauts-de-Seine, et se poursuivre jusqu’à dimanche. La préfecture de police de Paris avait demandé aux organisateurs d’annuler l’événement. Elle avait prévenu qu’en l’absence d’annulation volontaire, elle interdirait le festival par arrêté.

Solidays ne se tiendra pas ce week-end

L’annulation concerne l’ensemble du festival. Solidays devait accueillir son public pendant trois jours à Longchamp. La forte chaleur a conduit les autorités à considérer que les conditions n’étaient pas réunies pour maintenir un rassemblement de cette ampleur. La décision vise à éviter l’exposition prolongée du public, des équipes techniques, des artistes, des bénévoles et des services de sécurité à des températures dangereuses. Un festival de cette taille implique une présence massive en extérieur, des déplacements, de longues files d’attente et une concentration importante de personnes sur site.

La Marche des fiertés également touchée

La Marche des fiertés, prévue samedi à Paris, ne se tiendra pas non plus à la date prévue. Elle est reportée au mois de septembre. Les organisateurs ont annoncé ce report vendredi matin. L’événement devait rassembler un large public dans les rues de Paris. Là encore, la canicule a motivé la décision des autorités.

Une demande venue des autorités

La préfecture de police de Paris avait demandé l’annulation de Solidays et le report de la Marche des fiertés. Dans le cas de Solidays, les autorités avaient indiqué que l’événement serait interdit par arrêté si les organisateurs ne procédaient pas eux-mêmes à l’annulation. L’annulation du festival a également été demandée par le ministère de l’Intérieur.

Deux grands rassemblements retirés du calendrier

La décision bouleverse le week-end parisien. Solidays devait ouvrir ce vendredi. La Marche des fiertés devait avoir lieu samedi. Les deux événements font partie des grands rendez-vous populaires de la capitale. Le premier est annulé. Le second est reporté. La raison avancée est la même : la canicule et les risques liés à de grands rassemblements en extérieur.

Un week-end sous contrainte sanitaire

La vague de chaleur impose des mesures exceptionnelles. Les autorités ont choisi de réduire les risques avant le début des événements. Le maintien de Solidays ou de la Marche des fiertés aurait impliqué une exposition prolongée de dizaines de milliers de personnes à des températures élevées. La priorité affichée est la sécurité du public et des équipes mobilisées.