Polytechnique : un don de 50 millions d’euros de Bernard Arnault pour la recherche

Un nouvel institut de mathématiques sera créé à l’École polytechnique grâce à un don de 50 millions d’euros de Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, a annoncé l’établissement dans un communiqué publié jeudi. Cette contribution, qualifiée d’« historique », doit permettre de renforcer la recherche fondamentale en France.

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment sur le campus de Palaiseau d’ici à 2030, destiné à accueillir des chercheurs internationaux de haut niveau. Il s’accompagnera du lancement d’un programme scientifique baptisé « La résidence mathématique », dès la rentrée.

Un financement qui relance le débat

Si la direction de l’école salue un soutien majeur pour la recherche, ce type de financement privé suscite des interrogations. La directrice générale de Polytechnique a souligné que ces contributions étaient essentielles pour mener à bien des projets ambitieux, tout en reconnaissant l’existence de critiques au sein du monde académique.

Des voix étudiantes et collectifs dénoncent une influence croissante des acteurs économiques sur l’enseignement supérieur. Lors d’une récente cérémonie, une action symbolique a mis en cause ces partenariats, accusés de servir des intérêts privés au détriment de l’indépendance de la recherche.