Entrevue Environnement

EDF débloque 80 millions d’euros pour rafraîchir les écoles en cas de canicule

26 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

L’électricien public lance un dispositif de primes pour aider les établissements scolaires à s’équiper face aux fortes chaleurs.

EDF débloque 80 millions d'euros pour rafraîchir les écoles en cas de canicule
EDF débloque 80 millions d'euros pour rafraîchir les écoles en cas de canicule

Le fournisseur d’électricité français détenu intégralement par l’État a annoncé vendredi un plan de financement exceptionnel de 80 millions d’euros destiné aux établissements scolaires. Cette enveloppe vise à accompagner les écoles dans l’acquisition d’équipements permettant de lutter contre les épisodes de canicule. Le dispositif prévoit des primes allant de 400 à 10 000 euros selon le type de matériel installé et la taille de l’établissement bénéficiaire.

Des primes adaptées à chaque situation

Les aides financières couvriront l’achat de ventilateurs, de brumisateurs ainsi que de climatiseurs mobiles ou fixes. Cette initiative répond à une préoccupation croissante face à la multiplication des vagues de chaleur qui rendent les conditions d’apprentissage difficiles dans de nombreux bâtiments scolaires non adaptés. Le montant des subventions a été calibré pour permettre aussi bien aux petites structures d’acquérir des équipements légers qu’aux établissements plus importants d’investir dans des installations permanentes.

Ce programme s’inscrit dans une logique d’adaptation aux évolutions climatiques qui frappent chaque été davantage le territoire national. En mobilisant cette somme conséquente, EDF entend faciliter la mise en œuvre rapide de solutions concrètes avant la prochaine saison estivale. Les modalités précises de distribution des primes et les critères d’éligibilité seront communiqués dans les prochaines semaines aux directeurs d’établissement et aux collectivités territoriales.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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