Var : un animateur périscolaire suspendu après des soupçons d’attouchements sexuels sur des enfants

Un animateur d’un centre périscolaire de Hyères (Var) a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire après le dépôt d’une plainte pour des soupçons d’attouchements sexuels sur un enfant de cinq ans. L’information, confirmée par le parquet de Toulon, intervient alors qu’une seconde procédure a été ouverte après le signalement d’une autre famille fréquentant le même établissement. L’enquête est toujours en cours et le suspect, entendu par les enquêteurs, conteste catégoriquement les faits qui lui sont reprochés.

La première plainte a été déposée en février par la mère d’un garçon de cinq ans. Selon le parquet, les propos recueillis auprès de l’enfant « laissaient penser qu’il avait été victime d’attouchements à caractère sexuel ». Les enquêteurs ont alors engagé plusieurs investigations, parmi lesquelles une audition de l’enfant par une spécialiste, des examens médicaux et psychologiques, ainsi qu’une expertise psychiatrique de l’animateur et l’audition de plusieurs témoins. Malgré ces démarches, aucune conclusion définitive n’a encore été rendue.

Une seconde plainte et une enquête sur les menaces en ligne

En mai, une autre mère de famille a déposé une main courante après avoir constaté un comportement qu’elle jugeait déplacé de la part d’un animateur envers sa fille de six ans. Sans évoquer de gestes à caractère sexuel, elle soupçonne qu’il pourrait s’agir du même employé, après avoir appris l’existence de la première plainte. Le parquet a décidé de joindre cette nouvelle procédure à l’enquête en cours afin d’examiner l’ensemble des éléments.

L’affaire a rapidement pris une ampleur importante sur les réseaux sociaux. Selon le parquet, l’animateur, qui bénéficie de la présomption d’innocence, a été la cible de nombreux messages de haine et de menaces de mort. Un influenceur est également soupçonné d’avoir diffusé son identité et sa photographie sur internet. Il a été entendu par la police pour une possible infraction liée à la diffusion d’informations personnelles permettant d’identifier une personne et de la mettre en danger. De son côté, la maire de Hyères a annoncé avoir déposé plainte après avoir été visée par des messages diffamatoires et haineux. La municipalité rappelle que l’animateur avait été suspendu immédiatement dès le signalement des faits, dans l’attente des conclusions de la justice.