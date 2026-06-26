Entrevue ÉCONOMIE Entreprises

La CPME devient Les Entrepreneurs et veut concurrencer le Medef

26 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

La deuxième organisation patronale française change de nom et vise à élargir son influence avant la présidentielle de 2027.

La CPME devient Les Entrepreneurs et veut concurrencer le Medef
La CPME devient Les Entrepreneurs et veut concurrencer le Medef

La Confédération des petites et moyennes entreprises a officiellement changé de nom jeudi 25 juin pour devenir Les Entrepreneurs. Cette transformation marque une rupture stratégique pour la deuxième organisation patronale française, qui affiche désormais l’ambition de jouer un rôle plus important dans le débat public national. Le nouveau nom reflète une volonté d’ouverture et d’élargissement de son périmètre d’influence au-delà des seules PME.

Une offensive avant la présidentielle

Ce repositionnement intervient à moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027. L’organisation entend peser davantage dans les discussions économiques et sociales qui animeront la campagne électorale. En adoptant cette nouvelle enseigne plus large, elle cherche à attirer de nouveaux adhérents et à renforcer sa légitimité face au Medef, l’organisation patronale dominante en France.

Bousculer les équilibres patronaux

Le changement de nom traduit une stratégie offensive. Les Entrepreneurs veulent s’imposer comme un interlocuteur incontournable auprès des pouvoirs publics et du futur exécutif. Cette mutation s’inscrit dans un contexte de recomposition du paysage patronal français, où les rapports de force entre organisations représentatives évoluent rapidement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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