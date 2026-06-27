Présidentielle 2027 : le NPA-Révolutionnaires investit Selma Labib

Le NPA-Révolutionnaires a officialisé mercredi la candidature de sa porte-parole Selma Labib pour l’élection présidentielle de 2027. Cette conductrice de bus âgée de 30 ans représente la troisième candidature d’extrême gauche au scrutin, après celles de Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière et celle portée par Révolution permanente. Le parti devra désormais réunir les 500 parrainages d’élus nécessaires pour valider sa participation.

Une candidate issue du monde du travail

Selma Labib avait déjà porté les couleurs du NPA-Révolutionnaires lors des élections européennes de 2024 en tant que tête de liste. Le mouvement, issu de l’ancien Nouveau Parti anticapitaliste, cherche à incarner une ligne révolutionnaire dans le paysage politique français. La jeune candidate incarne une stratégie de renouvellement avec un profil de terrain ancré dans le monde du travail.

La multiplication des candidatures à l’extrême gauche illustre la fragmentation persistante de cet espace politique. Chaque organisation défend sa propre stratégie face au scrutin de 2027, rendant improbable toute candidature unique. Le NPA-Révolutionnaires mise sur la figure de Selma Labib pour incarner son projet anticapitaliste auprès des électeurs.