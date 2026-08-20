Mort de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier : selon le Parquet, le camion aurait franchi la ligne continue, le conducteur du poids lourd dit l’inverse

L'accident mortel ayant coûté la vie à Nicolas Altmayer et Mathilde Favier révèle des versions discordantes. Le parquet avance que le camion a dépassé la ligne continue, tandis que son conducteur affirme que c'est la voiture qui a dévié. Une instruction judiciaire est ouverte pour déterminer les responsabilités.

Les circonstances de l’accident qui a coûté la vie au producteur Nicolas Altmayer et à Mathilde Favier, directrice des relations publiques de Dior, se précisent. Selon les premiers éléments communiqués par le parquet de Niort, le poids lourd impliqué dans la collision aurait effectué une embardée avant de franchir la ligne continue et de percuter la voiture des deux victimes. Le conducteur du camion livre toutefois une version opposée des faits. Une information judiciaire pour « homicide involontaire par conducteur » a été ouverte. Le drame s’est produit lundi 17 août, vers 16 heures, sur une route départementale à Airvault, dans les Deux-Sèvres. Nicolas Altmayer, 61 ans, et Mathilde Favier, 56 ans, circulaient à bord de leur voiture lorsqu’ils sont entrés en collision avec un poids lourd arrivant en sens inverse. Tous les deux ont été tués sur le coup.

Le camion aurait fait une embardée et franchi la ligne continue

Les premières constatations réalisées après l’accident permettent désormais de mieux comprendre la mécanique de la collision. Le véhicule de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier circulait sur une partie de la chaussée comportant deux voies dans son sens de circulation, tandis que le poids lourd se trouvait sur la voie unique réservée au sens opposé. Les constatations effectuées sur les véhicules et sur la chaussée ont été confrontées aux témoignages de plusieurs conducteurs ainsi qu’aux déclarations du chauffeur du camion. Selon le parquet de Niort, le poids lourd aurait alors « fait une embardée en direction du véhicule des victimes, franchissant la ligne continue séparant les voies de circulation ». Le choc s’est produit entre l’avant droit du camion et le côté gauche de la voiture de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier. La violence de l’impact a été fatale aux deux occupants. Le parquet précise qu’ils ont été tués « sur le coup ».

Le chauffeur affirme au contraire que la voiture a dévié

Le conducteur du poids lourd conteste cette reconstitution. Âgé de 32 ans, de nationalité indienne et employé par une société de transport lituanienne, il a expliqué pendant sa garde à vue que ce serait au contraire la voiture arrivant en face qui aurait quitté sa trajectoire. Selon sa version, le véhicule de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier aurait « dévié et franchi la ligne continue ». Deux versions opposées sont donc désormais au dossier : celle du conducteur du camion et les premiers éléments matériels et témoignages recueillis par les enquêteurs. Les investigations devront notamment permettre d’établir avec précision la trajectoire des deux véhicules dans les secondes précédant l’impact.

Ni alcool ni stupéfiants chez le conducteur du poids lourd

Les premiers contrôles réalisés sur le chauffeur n’ont révélé aucune consommation d’alcool ou de stupéfiants. Les deux dépistages se sont révélés négatifs. Le parquet indique également que le camion circulait à une allure normale avant l’accident. Ces éléments n’ont toutefois pas empêché l’ouverture d’une procédure judiciaire destinée à déterminer les éventuelles responsabilités dans la mort des deux occupants de la voiture. Le conducteur a été déféré mercredi 19 août et présenté à un juge d’instruction en vue de son placement sous contrôle judiciaire.

Une information judiciaire pour homicide involontaire

Une information judiciaire pour « homicide involontaire par conducteur » a été ouverte. Le juge d’instruction va désormais pouvoir poursuivre les investigations afin d’établir précisément les circonstances de la collision. L’analyse des traces relevées sur la chaussée, des dommages subis par les véhicules et des différents témoignages devra notamment permettre de déterminer lequel des deux véhicules a franchi la ligne continue. À ce stade de la procédure, aucune responsabilité pénale définitive n’est établie.

Nicolas Altmayer, l’un des producteurs de OSS 117 et Brice de Nice

Nicolas Altmayer avait 61 ans. Avec son frère Éric, il dirigeait Mandarin & Compagnie, société devenue l’un des acteurs importants de la production cinématographique française. Son nom est associé à de nombreux succès du cinéma français, notamment Brice de Nice et les films OSS 117 avec Jean Dujardin. Plus récemment, il avait notamment produit Monsieur Aznavour, avec Tahar Rahim, ainsi qu’Alpha, réalisé par Julia Ducournau. L’annonce de sa disparition a provoqué de nombreux hommages dans le cinéma français.

Mathilde Favier, figure de Dior, tuée à ses côtés

Mathilde Favier était l’une des personnalités reconnues du monde français de la mode et du luxe. Elle occupait le poste de directrice des relations publiques de Dior. Elle avait auparavant travaillé dans plusieurs grandes maisons et dans la presse de mode avant de rejoindre Dior en 2011. Elle était devenue au fil des années l’un des visages importants des relations publiques de la maison. Nicolas Altmayer et Mathilde Favier sont morts ensemble dans cette collision dont les circonstances exactes doivent désormais être établies par l’instruction judiciaire.