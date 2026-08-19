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Roissy : un passager suisse arrêté avec 144 kilos de khat dans ses bagages

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Roissy : un passager suisse arrêté avec 144 kilos de khat dans ses bagages
Roissy : un passager suisse arrêté avec 144 kilos de khat dans ses bagages

Un ressortissant suisse a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle après la découverte de 144 kilos de khat. Né en 1998 et domicilié à Jérusalem, le passager arrivait de Tel-Aviv lorsqu’il a été contrôlé par les agents des douanes françaises.

Le jeune homme a d’abord été placé en retenue douanière, une mesure permettant de maintenir temporairement une personne soupçonnée d’un délit douanier flagrant. Il devait ensuite comparaître dès mardi devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Le khat est classé parmi les produits stupéfiants et sa détention, son transport ainsi que sa commercialisation sont interdits en France.

Les saisies diminuent en France

Consommées principalement au Yémen et dans plusieurs pays de la Corne de l’Afrique, les feuilles de khat sont mâchées lentement et conservées contre la joue. Cette plante possède des propriétés stimulantes et euphorisantes, avec des effets pouvant être comparés à ceux des amphétamines. Sa fraîcheur étant déterminante pour sa consommation, son trafic emprunte régulièrement les liaisons aériennes.

Les douanes françaises ont saisi 3,5 tonnes de khat en 2025, dont 72 % dans le transport aérien, contre plus de 5 tonnes en 2024, 7 tonnes en 2023 et près de 16 tonnes en 2022. La plus importante saisie européenne connue remonte à 2022 en Espagne, où 3,2 tonnes de cette plante, valorisées à environ 61 millions d’euros, avaient été interceptées. Le passager arrêté à Roissy demeure présumé innocent jusqu’à son jugement.

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