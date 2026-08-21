Un séisme de magnitude 6,7 à 7,2 frappe le sud des Andes péruviennes

Un séisme de magnitude entre 6,7 et 7,2 a frappé les Andes péruviennes, avec un épicentre proche de Upahuacho. Bien que ressenti dans plusieurs régions, y compris Lima, aucune victime ni dégât n’est rapporté. Les autorités locales ont conseillé à la population d’évacuer, tandis que le risque de tsunami a été écarté.

Un puissant tremblement de terre a secoué jeudi les Andes méridionales du Pérou, sans faire de victimes ni provoquer de dégâts immédiats signalés. La magnitude du séisme varie selon les sources entre 6,7 et 7,2.

Le séisme s’est produit à 13 heures, heure locale (18h00 GMT), avec un épicentre situé à 38 kilomètres au nord-ouest de la ville d’Upahuacho, dans la région méridionale d’Ayacucho. L’Institut géologique américain (USGS) a mesuré une magnitude de 6,7 et une profondeur de 66,7 kilomètres, tandis que l’Institut géophysique péruvien (IGP) a retenu une magnitude de 7,2 et une profondeur de 108 kilomètres.

La secousse a été ressentie dans plusieurs départements du sud du pays, notamment à Ica et Arequipa. Des journalistes de l’AFP ont rapporté que les tremblements ont même été perçus jusqu’à Lima, la capitale, pourtant distante de plusieurs centaines de kilomètres de l’épicentre.

L’Institut national de la défense civile a indiqué sur les réseaux sociaux que le séisme avait été ressenti « avec une intensité modérée à forte dans plusieurs départements ». Des images diffusées par les médias péruviens ont montré des rochers et de la terre dévaler les collines aux abords de Coracora, la ville la plus proche de l’épicentre, qui compte environ 10 000 habitants.

Le maire de Coracora, Yony Odon, a déclaré à la télévision locale que « la population a réagi, elle a évacué et s’est mise à l’abri ». Luis Vasquez, responsable de la défense civile, a confirmé sur la radio RPP qu’« aucun dégât d’aucune sorte n’a été signalé pour l’instant ». La marine péruvienne a par ailleurs écarté tout risque de tsunami.

Le Pérou est l’un des pays les plus exposés aux séismes au monde : il se trouve sur le bord sud-est de la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique. En 2007, un tremblement de terre de magnitude 7,9 dans la région d’Ica avait causé la mort de près de 600 personnes.