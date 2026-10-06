Accusations de viols aux Chartreux : l’ancien dirigeant du groupe scolaire placé en garde à vue

Jean-Bernard Plessy, ancien dirigeant des Chartreux à Lyon, est en garde à vue suite à des accusations de viols aggravés et d'agressions sexuelles sur une étudiante. Écarté de ses fonctions depuis septembre, il conteste les faits. L’enquête, ouverte après un signalement du diocèse, s'intéresse à son autorité sur la plaignante.

Le père Jean-Bernard Plessy, ancien dirigeant de l’institution des Chartreux à Lyon, a été placé en garde à vue dans une enquête portant notamment sur des accusations de viols aggravés, a confirmé lundi le parquet de Lyon. Le religieux de 63 ans avait été écarté début septembre de la direction de ce groupe scolaire catholique. Une étudiante majeure a déposé plainte contre lui pour des faits qu’il conteste fermement par l’intermédiaire de son avocat.

L’enquête concerne des soupçons de viol avec abus de l’autorité liée à la fonction, d’agression sexuelle sur une personne vulnérable avec abus d’autorité, ainsi que de menaces ou d’intimidations visant à empêcher une plainte ou à obtenir sa rétractation. Selon Nadia Debbache, l’avocate de la plaignante, les violences dénoncées se seraient poursuivies pendant plusieurs mois, jusqu’en juillet 2026. Le placement en garde à vue permet aux enquêteurs d’entendre le suspect et de poursuivre leurs investigations. Il ne constitue pas une déclaration de culpabilité.

L’autorité exercée sur l’étudiante au cœur de l’enquête

Le parquet avait ouvert cette procédure après un signalement du diocèse. Celui-ci avait d’abord évoqué une relation entre le prêtre et une étudiante majeure placée sous son autorité, avant de préciser qu’il considérait la jeune femme comme une victime. Les qualifications retenues pour l’enquête placent précisément au centre des investigations la fonction exercée par le religieux et la vulnérabilité alléguée de la plaignante. Il appartiendra à la justice d’établir les faits et de déterminer les suites de la procédure, dans le respect de la présomption d’innocence.

À la tête des Chartreux depuis vingt-sept ans, Jean-Bernard Plessy avait annoncé sa décision de démissionner dans un courrier adressé aux parents d’élèves en juillet. Ordonné prêtre en 1991 dans le diocèse de Saint-Étienne, il fait également l’objet d’une enquête canonique menée par l’archevêché, distincte des investigations pénales. L’affaire concerne une institution importante de l’enseignement lyonnais : le groupe scolaire catholique sous contrat accueille environ 4 000 élèves, de la maternelle aux formations post-bac.