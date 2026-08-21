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Au moins 50 morts dont 40 enfants dans un naufrage au Nigeria

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Au moins 50 morts dont 40 enfants dans un naufrage au Nigeria
Au moins 50 morts dont 40 enfants dans un naufrage au Nigeria

Une embarcation surchargée a chaviré dans l’État de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, faisant au moins cinquante morts, dont une quarantaine d’enfants. Les victimes se rendaient travailler dans des champs agricoles.

Les corps ont été retrouvés enveloppés dans des nattes et des tissus traditionnels, disposés dans la cour d’une mosquée en attendant leur inhumation. Un témoin a dénombré cinquante dépouilles sur place. Les autorités locales ont confirmé le bilan jeudi.

Abdulkadir Yusuf, responsable régional de l’Autorité nationale des voies navigables intérieures, a déclaré : « Je peux confirmer qu’environ 40 corps d’enfants ont été retrouvés. » Un habitant a indiqué avoir lui-même compté au moins 42 victimes, « pour la plupart des femmes et des enfants ». Sa petite-fille de 13 ans figure parmi les morts. « Pendant la saison des pluies, les femmes et les enfants vont travailler aux champs », a-t-il expliqué.

Les autorités décrivent une situation « catastrophique » : « Nous avons déjà enterré 46 corps, et cinq autres viennent d’être sortis de la rivière. » Les équipes de secours de l’Agence nationale de gestion des urgences étaient toujours à pied d’œuvre au moment des premières déclarations officielles.

Les naufrages sont fréquents au Nigeria, particulièrement durant la saison des pluies. Surcharge des embarcations, défaut d’entretien et non-respect des normes de sécurité causent chaque année la mort de nombreuses personnes. En janvier dernier, au moins 25 personnes avaient péri dans un accident similaire dans l’État de Yobe, dans le nord-est du pays.

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