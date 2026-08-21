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Le FBI perquisitionne le domicile de l’ex-élu démocrate Eric Swalwell

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Le FBI perquisitionne le domicile de l’ex-élu démocrate Eric Swalwell
Le FBI perquisitionne le domicile de l’ex-élu démocrate Eric Swalwell

Des agents du FBI ont saisi les appareils électroniques d’Eric Swalwell à l’aéroport de San Francisco samedi, avant de fouiller son domicile de Washington le lendemain. L’ancien représentant démocrate de Californie fait l’objet d’une enquête fédérale liée à des accusations d’agression sexuelle.

L’opération s’est déroulée en deux temps. Samedi, une équipe du FBI a intercepté Eric Swalwell à l’aéroport international de San Francisco et lui a confisqué ses appareils électroniques. Le lendemain, dimanche, les agents ont perquisitionné son domicile à Washington. Ces informations ont été rapportées jeudi par CNN, qui cite des sources proches du dossier.

Cette enquête fédérale porte sur des allégations d’agression sexuelle qui avaient conduit l’élu démocrate de la région de la baie de San Francisco à annoncer sa démission du Congrès en avril dernier. Swalwell avait siégé à la Chambre des représentants pendant plus d’une décennie.

L’affaire dépasse désormais le cadre fédéral. Le bureau du procureur du district de Manhattan et le département du shérif de Los Angeles ont tous deux ouvert des enquêtes criminelles distinctes visant l’ancien élu, selon les mêmes sources.

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